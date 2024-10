Neue Vertragsdetails bei Leipzig-Star enthüllt

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Castello Lukeba (l.) spielt seit letztem Jahr bei RB Leipzig

Castello Lukeba ist in der laufenden Saison eine feste Größe bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Neben Willi Orban ist er in der Innenverteidigung bei den Sachsen gesetzt und hat großen Anteil daran, dass RB bis dato die beste Defensivreihe der Liga stellt. Seine Leistungen machen ihn auch für andere Spitzenvereine immer interessanter.

Wie es bereits in den vergangenen Wochen in übereinstimmenden Medienberichten hieß, soll sich Lukeba längst in den Fokus der absoluten Top-Klubs aus der spanischen La Liga und der englischen Premier League gespielt haben.

Um den Innenverteidiger von den Roten Bullen loseisen zu können, würde im Sommer 2025 eine festgeschrieben Ablösesumme von 90 Millionen Euro fällig. Über diese XXL-Klausel wurde bereits mehrfach berichtet.

Nun vermeldete "Sky" neue Details zu der Ausstiegsklausel in dem Arbeitspapier des Franzosen, der im Sommer 2023 für stolze 30 Millionen Euro an den Cottaweg gewechselt war.

Laut dem TV-Sender würde sich die festgeschrieben Ablösesumme nämlich deutlich verringern, sollte Lukeba noch über 2025 hinaus bei RB Leipzig bleiben. Wie es in dem "Sky"-Bericht heißt, werden ein Jahr später "nur" noch 65 Millionen Euro für den gebürtigen Lyoner fällig.

Lukeba könnte so teuer werden wie einst Gvardiol

Nach derzeitigem Stand planen weder der Klub aus Sachsen noch der Spieler selbst, im nächsten Jahr getrennte Wege zu gehen. Schließlich soll sich Castello Lukeba unter Cheftrainer Marco Rose überaus wohl in Leipzig fühlen, der Klub selbst ist bekanntermaßen sowieso hochzufrieden mit der sportlichen Entwicklung des französischen U21-Nationalspielers.

Sollte der Youngster seine fußballerischen Leistungen aber weiter auf einem derart hohen Niveau bestätigen, scheint es nicht ausgeschlossen, dass im kommenden Sommer Klubs vorstellig werden, die bereit sind, die festgeschriebenen 90 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Für die gleiche Summe hatte RB Leipzig bereits Josko Gvardiol im Sommer 2023 in Richtung Manchester City verkaufen können. Es ist der Rekordtransfer der Roten Bullen.