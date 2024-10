Bayer Leverkusen holt Big Points gegen Eintracht Frankfurt

IMAGO/UWE KRAFT

Florian Wirtz bejubelt Bayer Leverkusens Heimerfolg

Bayer Leverkusen hat auch dank eines schwungvollen Joker-Einsatzes von Ausnahmekönner Florian Wirtz die Reifeprüfung gegen Eintracht Frankfurt bestanden und in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Der Double-Gewinner, bei dem Zauberfuß Wirtz in der 64. Minute eingewechselt wurde und wenig später das Siegtor von Victor Boniface auflegte, besiegte die Eintracht am Samstag nach einem hochklassigen Schlagabtausch mit 2:1 (1:1) und sprang vorerst auf Tabellenrang vier.

Nationalspieler Robert Andrich (35.) und Boniface (72.) trafen zum Sieg für die Werkself, die trotz eines kläglich verschossenen Foulelfmeters des Nigerianers (9.) einen gelungenen Auftakt in wegweisende Wochen mit sechs weiteren Pflichtspielen in den kommenden 21 Tagen feierte. Die Frankfurter, die durch Torjäger Omar Marmoush (16.) in Führung gegangen waren, konnten ihre Horror-Serie von nun elf Pflichtspielniederlagen in Folge in Leverkusen derweil nicht stoppen und rutschten vom dritten Tabellenplatz auf Rang fünf ab.

"Sie sind sehr gefährlich und in einem guten Moment", hatte Trainer Xabi Alonso vor der Partie vor den Frankfurter gewarnt. Wirtz, der mit einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk von der Nationalmannschaft zurückgekommen war, nahm zunächst auf der Bank Platz. Trotzdem war die Werkself zunächst das aktivere Team und bestimmte die Anfangsphase.

Boniface verschießt Elfmeter

Frankfurts Junior Dina Ebimbe trat Amine Adli im Strafraum in die Hacken, den fälligen Foulelfmeter schoss Boniface nach langer Videoüberprüfung aber kläglich in die Arme des ins Eintracht-Tor zurückgekehrten Kevin Trapp.

Die Gäste schüttelten sich kurz und zeigten sich dann erstmals in der Offensive. Der formstarke Marmoush traf mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz nur den Pfosten (12.) - und sorgte wenig später trotzdem für die Gäste-Führung. Andrich foulte den Angreifer an der Strafraumkante, Schiedsrichter Felix Brych zeigte nach Hinweis des Videoassistenten auf den Punkt. Marmoush verwandelte sicher zu seinem bereits neunten Saisontor.

Auch in der Folge ging es weiter Schlag auf Schlag, beide Teams suchten den schnellen Weg nach vorne. Nach einer traumhaften Kombination über Adli und Martin Terrier traf Andrich ins lange Eck zum Ausgleich (25.). Nach dem 1:1 verflachte die Partie ein wenig, beide Teams nahmen sich nach dem hohen Anfangstempo eine kleine Auszeit. Ein Distanzschuss aus der eigenen Hälfte von Andrich überraschte den aufgerückten Trapp, ging aber knapp am Tor vorbei (35.).

Wirtz bereitet Siegtreffer vor

Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Boniface bei einem Kopfball aus kurzer Distanz die Führung (48.). Frankfurts Hugo Ekitike verzog einen Abschluss knapp (58.). Andrich traf mit einem satten Abschluss auf der Gegenseite nur den Pfosten (62.).

Wirtz kam wenig später in die Partie und hatte Anteil am Siegtor: Seine Flanke von rechts konnte der unglücklich aussehende Trapp nicht entschärfen, Boniface köpfte aus kurzer Distanz ein.

Nach einem Patzer von Bayer-Torhüter Lukas Hradecky rettete Jonathan Tah in einer unübersichtlichen Szene auf der Linie gegen Ekitike (90.).