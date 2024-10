IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Peter Zeidler muss beim VfL Bochum gehen

Personal-Beben beim VfL Bochum: Der Revierklub trennt sich nach dem schwachen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau.

"Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen", teilte der VfL Bochum am Sonntagabend in einem offiziellen Statement mit.

Weiter hieß es: "Unter Einbeziehung dieser Aspekte haben die Vereinsverantwortlichen zusammen mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft eine gründliche Analyse vorgenommen. Ergebnis: Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann."

Der Verein werde über das weitere Vorgehen "zeitnah informieren".

Zeidler übernahm VfL Bochum erst im Sommer

Trainer Zeidler hatte den VfL Bochum erst im Sommer übernommen. Der Traditionsklub rangiert mit nur einem Punkt nach sieben Spieltagen momentan auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Die Bochumer verloren am Samstag mit 1:3 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim. Zeidler hatte sich anschließend noch kämpferisch präsentiert.

Lettau bekleidete seit Juli 2023 das Amt des Sportdirektors, war im Verein zuvor in anderen Funktionen tätig. Wie es an der Castroper Straße personell weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

VfL Bochum empfängt den FC Bayern

Fest steht: Der VfL Bochum benötigt dringend Zählbares, um die Rote Laterne in der Bundesliga abzugeben. Der Revierklub empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) ausgerechnet Tabellenführer FC Bayern. Danach warten mit Eintracht Frankfurt (2. November) und Bayer Leverkusen (9. November) ebenfalls harte Aufgaben.

Der kommende Trainer des VfL Bochum steht somit direkt vor einer großen Herausforderung.