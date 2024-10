Medien: Bayern findet Coman-Nachfolger in Manchester

IMAGO/Mladen Lackovic

Hat der FC Bayern schon einen Nachfolger für Kingsley Coman gefunden?

Schlägt der FC Bayern im kommenden Winter-Transferfenster erneut in großem Ausmaß zu? Möglich, behauptet ein englischer Medienbericht, der den deutschen Rekordmeister mit einem Flügelstürmer von Manchester United in Verbindung bringt.

Auf den offensiven Außenpositionen gibt es beim FC Bayern derzeit einige Fragezeichen. Völlig offen ist unter anderem, wie lange Kingsley Coman und Leroy Sané noch im Trikot der Münchner wirbeln. Auch die Zukunft von Serge Gnabry wird immer wieder infrage gestellt.

Ein Bericht des englischen Portals "teamtalk" befeuert die Gerüchte um mögliche Veränderungen auf der Flügelstürmer-Position. Dort heißt es, dass der FC Bayern schon zeitnah bei Manchester United vorstellig werden können. Objekt der Begierde ist demnach der englische Nationalspieler Marcus Rashford.

FC Bayern und PSG im Wettbieten um Rashford?

Sowohl der deutsche Rekordmeister als auch der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain zeigen laut "teamtalk" Interesse am 26-Jährigen und beobachten seine Situation in Manchester ganz genau. Ein Wechsel im Winter sei "nicht unmöglich", heißt es.

Als größte Hürde in einem möglichen Wettbieten könnte sich allerdings Manchester United erweisen. Die Red Devils denken dem Bericht zufolge gar nicht daran, Rashford vorzeitig abzugeben. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis zum Sommer 2028.

Bayern-Gerüchte um Rashford nicht neu

Es ist nicht das erste Mal, dass der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Rashford in Verbindung gebracht wird. Entsprechende Spekulationen gab es in den letzten Jahren immer wieder mal. Zuletzt wurde den Münchnern im Sommer 2023 Interesse am Engländer nachgesagt. Wirklich konkret ist es allerdings zu keinem Zeitpunkt geworden.

Rashfords Leistungen im United-Trikot wurden und werden regelmäßig kontrovers diskutiert. Zwar ist der 26-Jährige immer mal wieder zu Ausnahmeleistungen fähig, allerdings taucht er auch immer wieder ab. So zum Beispiel auch in der aktuellen Premier-League-Saison, in der er in acht Spielen lediglich zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assist) verbuchte.