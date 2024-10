Kimmich vor überraschendem Wechsel nach Spanien?

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Der Nationalspieler steht angeblich vor einem überraschenden Wechsel nach Spanien.

Wie das Portal "todofichajes.com" behauptet, zeichnet sich ein Kimmich-Wechsel zu Atlético Madrid ab.

Demnach hat der Mittelfeldspieler bereits entschieden, dass er der Bundesliga im Sommer den Rücken kehren will. Trotz lukrativen Angeboten aus der englischen Premier League peile Kimmich einen Wechsel in LaLiga an. Er stelle den sportlichen vor den finanziellen Aspekt, heißt es.

Zuletzt wurde Kimmich vor allem mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wegen der finanziell schwierigen Situation der Katalanen lässt sich ein Wechsel aber wohl nicht realisieren. Das habe Atlético den Weg geebnet.

Weiter heißt es, dass die Madrilenen bereits mit dem Agenten von Kimmich verhandeln. Dem Spieler liege bereits ein offizielles Angebot vor. Eine Zusage gebe es aber noch nicht.

Zuletzt standen die Zeichen bei Kimmich allerdings auf Verlängerung beim FC Bayern. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß, befindet sich der 29-Jährige in "sehr guten" Gesprächen mit den Münchnern.

"Mit ein bisschen Glück" könnte es vielleicht noch in diesem Jahr zu einer Unterschrift von Kimmich unter ein neues Arbeitspapier kommen, schätzte "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl die Personalie ein. Der FC Bayern sei der "Topfavorit" im Werben um die Dienste des Mittelfeldspielers, fügte sein Kollege Christian Falk hinzu.

Kimmich unter Kompany im Mittelfeld gesetzt

Während Kimmich in der vergangenen Rückrunde unter Thomas Tuchel noch als Rechtsverteidiger zum Zug gekommen war, ist der Routinier unter dem neuen Bayern-Coach Vincent Kompany wieder zurück in das Zentrum gerückt und dort als Stammspieler gesetzt.

Kimmich läuft seit 2015 für den FC Bayern auf. Seitdem bestritt der DFB-Star 400 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.