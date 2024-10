Kämpferischer Dreesen nach bitterer Bayern-Pleite

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Nach der bitteren 1:4-Klatsche beim FC Barcelona hat Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zu Geschlossenheit beim FC Bayern aufgerufen. Beim Bankett in der Nacht zu Donnerstag fand der Klubboss der Münchner dabei deutliche Worte.

Zunächst gratulierte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters dem Kontrahenten um Cheftrainer Hansi Flick zum verdienten Sieg gegen das eigene Team.

"Der Gegner hat sicher einen außerordentlich guten Tag gehabt, besonders einige Spieler von ihnen. Als fairer Verlierer muss man an so einem Tag sagen, auch wenn es schmerzt: Hansi Flick, Gratulation! Er hat mit seinem Team zu Recht gewonnen, weil wir die zweite Halbzeit sicher nicht mehr das gezeigt haben, was wir können", so der 57-Jährige, der die deutliche Auswärtsniederlage vor Ort im Camp Nou in Barcelona verfolgt hatte.

Dreesen forderte von der Mannschaft um Cheftrainer Vincent Kompany sowie vom gesamten Verein und Umfeld nun die richtige Reaktion für die kommenden sportlichen Herausforderungen ein.

"Wir sind der FC Bayern! Und der FC Bayern hat in solchen Momenten immer die richtigen Schlüsse gezogen! Ich bin sicher, Vincent und sein Team werden die richtigen Schlüsse ziehen. [...] Das Wichtigste ist in solchen Momenten, zusammenzustehen und den Blick nach vorne zu richten. Wir wissen, was wir können und haben die letzten Spiele immer wieder begeisternden Fußball gespielt", beschwor der Klubboss den Zusammenhalt beim deutschen Branchenprimus.

Fokus zunächst auf Bochum und Mainz gerichtet

Obwohl der FC Bayern in der 36er-Liga der Champions League auf Platz 23 zurückgefallen ist, hält Dreesen weiter am ersten, großen Etappenziel auf dem Weg zum "Finale Dahoam 2025" fest: "Wir stehen auch in Niederlagen zusammen. Da kommt es letzten Endes darauf an. [...] Mit Benfica und Paris Saint-Germain stehen uns in der Champions League schwere Aufgaben bevor. Wir können immer noch unter die ersten Acht kommen - und das ist auch unser Ziel."

Vorerst liege der Fokus nun aber auf dem Alltag in Bundesliga und DFB-Pokal, wo die Partien gegen den VfL Bochum und den 1. FSV Mainz 05 für den FC Bayern anstehen.