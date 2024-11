Bayern-Fans rufen zum Champions-League-Boykott auf

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Der FC Bayern muss in der Champions League wohl auf treue Anhänger verzichten

Wo der FC Bayern auch spielt, auf den Tribünen sind die treusten Anhänger immer mit dabei. Damit ist jetzt Schluss. Für das Champions-League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk hat die aktive Fanszene zum Boykott aufgerufen.

Einen entsprechenden Anruf verbreiteten mehrere Fanklubs am Sonntag auf der gemeinsamen Seite "Südkurve München".

"Weite Teile der aktiven Südkurve werden das Auswärtsspiel gegen Shakhtar Donetsk aufgrund der preislichen Umstände nicht besuchen", teilten die Anhänger mit. "Bayern-Fans, lasst euch nicht verarschen und boykottiert das Auswärtsspiel bei Shakhtar Donetsk", hieß es weiter.

Konkret stört sich das Umfeld des FC Bayern an den üppigen Topspiel-Zuschlägen, die für das Duell in der Königsklasse erhoben werden.

Am vergangenen Montag war der Vorverkauf für das Auswärtsspiel gestartet. Ein Sitzplatz gegen Donetsk kostet mindestens 105 Euro, Stehplatzkarten sind ab 52 Euro zu haben.

FC Bayern bislang auswärts erfolglos

Die Eintrittskarten für die letzten Partien des ukrainischen Meisters waren deutlich günstiger. Gegen Atalanta Bergamo und die Young Boys aus Bern kosteten die günstigsten Tickets nur rund 25 Euro.

Wegen des russischen Angriffskriegers in der Heimat trägt der ukrainische Klub seine internationalen Spiele derzeit in verschiedenen europäischen Städten aus. Die Begegnung gegen den FC Bayern steigt am 10. Dezember in der Veltins-Arena des FC Schalke 04.

Aus Sicht der Bayern-Fanszene sollten alle Anhänger ihre Karten zurückgeben. "Nutzt das vom FC Bayern unterbreitete Angebot und storniert eure Tickets für das Spiel – die Frist dafür endet Montag, 4.11., 12 Uhr. Für eine faire Preisgestaltung – gegen Topspielzuschläge!", so der Appell aus der Kurve.

Bislang waren die Auswärtsfahrten aus sportlicher Sicht ohnehin nicht besonders erfolgreich verlaufen. Gegen Aston Villa kassierte man Anfang Oktober eine 0:1-Niederlage. Zuletzt folgte die heftige 1:4-Abreibung beim FC Barcelona.