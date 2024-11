Hamann kommentiert Wechselgerüchte um Eintracht-Stars

IMAGO/osnapix

Omar Marmoush (r.) hat bereits zehn Saisontore erzielt

Omar Marmoush und Hugo Ekitike funktionieren in der laufenden Bundesliga-Saison für Eintracht Frankfurt herausragend, haben in neun Partien schon überragende 22 Scorerpunkte gesammelt. Folgerichtig werden die beiden SGE-Stars immer heißer auf dem internationalen Transfermarkt gehandelt. Und auch der FC Bayern könnte schon bald bei beiden Akteuren vorstellig werden.

Diese Meinung vertritt zumindest Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann. "Bei beiden wird das Telefon klingeln", meinte der Vizeweltmeister von 2002 bei "Sky".

Allerdings vertrat Hamann auch die Meinung, dass der FC Bayern nicht der ideale nächste Karriereschritt für die beiden wäre - weder für Omar Marmoush noch für Hugo Ekitike.

"Die Frage ist, wie sie oder wo sie da spielen können. [...] Ob das für Marmoush oder Ekitike jetzt interessant ist, nach München zu gehen, wo sie wissen, da steht der Kane vorne drin, der seine 30 bis 35 Tore macht - ich weiß es nicht. Aber dass es für die beiden einen riesigen Markt geben wird, wahrscheinlich schon im Winter, ist ja ganz klar", so der 51-Jährige bei der Fußball-Talkshow "Sky90".

Marmoush und Ekitike liefern auch in der Europa League

Vor allem im Falle Hugo Ekitikes, der für insgesamt 20 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu den Hessen gewechselt war, sieht Hamann keine besonders guten Vorzeichen beim FC Bayern: "Sie haben mit Tel einen geholt, der glaube ich nicht viel schlechter ist als der Ekitike. Nur du musst mal schauen, wo der Ekitike in sechs Monaten hingekommen ist und wo der Tel jetzt ist. Der Tel muss irgendwann ans Spielen kommen", forderte der ehemalige Bayern-Profi.

Neben den hervorragenden Leistungen in der Bundesliga hat das Frankfurter Offensiv-Duo auch in der Europa League bis dato stark performt und steht hier bei vier direkten Torbeteiligungen in drei Spielen.