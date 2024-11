Das sagt Nuri Sahin zu den großen BVB-Personalsorgen

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Nuri Sahin trifft mit dem BVB am Samstag auf Mainz

Nach dem glanzlosen Arbeitssieg in der Champions League gegen Sturm Graz (1:0) reist Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) zum Bundesliga-Auswärtsspiel nach Mainz. Am Tag vor der Partie stellt sich BVB-Coach Nuri Sahin wie üblich den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Medienrunde heute ab 11:00 Uhr an dieser Stelle im ausführlichen Live-Blog.

+++ Wie ist der Stand im BVB-Lazarett? +++

Nach intensiven Wochen mit ausgedünntem Personal geht die Elf von Nuri Sahin langsam auf dem Zahnfleisch. Zuletzt musste der Cheftrainer seine Bank wiederholt mit Nachwuchsspielern auffüllen, auf dem Feld sind viele Stars sind seit Wochen im Dauereinsatz. Wann gibt es endlich Entwarnung bei den vielen Verletzten? Und welcher fitte BVB-Akteur braucht derzeit am ehesten eine Pause?

+++ BVB will den Auswärtsfluch beenden +++

Kaum eine Mannschaft hat der Bundesliga bislang derart verschiedene Gesichter gezeigt wie der BVB: Im eigenen Stadion holten die Westfalen mit fünf Siegen aus fünf Spielen die perfekte Ausbeute. In der Fremde steht in magerer Punkt aus vier Spielen in der Statistik. Während die Schwarzgelben daheim die beste Bundesliga-Mannschaft sind, ist man auswärts die drittschwächste. Können die Dortmunder den Fluch in Mainz durchbrechen? Und mit welchem konkreten Matchplan soll das gelingen?

+++ BVB-Stars zurück in der Nationalmannschaft +++

Nach bitteren Enttäuschungen bei den letzten Nominierungen ist der BVB zurück auf dem Radar von Bundestrainer Julian Nagelsmann: Julian Brandt und Felix Nmecha dürfen sich nach langer Abwesenheit endlich wieder im DFB-Dress beweisen und gegen Bosnien und Herzegowina (16.11., ab 20:15 Uhr live bei RTL) und Ungarn (19.11.) auf einen Einsatz hoffen.

Wie groß ist die Freude bei Sahin über die Berufung des Mittelfeld-Duos? Oder überwiegt in Dortmund die Sorge vor Verletzungen?