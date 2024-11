"Mehr als grenzwertig": Rose schlägt Verletzungs-Alarm

Imago/opokupix/SID/IMAGO/opokupix

Rose fehlen aktuell wichtige Stammkräfte

Verletzungsflut bei Real Madrid, bei Manchester City, und eben auch bei RB Leipzig - für Marco Rose ist die Ursache klar.

"Die Entwicklung - und das empfinde ich so als Trainer, wenn ich die Jungs jeden Tag in der Kabine sehe - ist mehr als grenzwertig. Für mich bestehen klare Zusammenhänge zwischen Verletzten und der Häufigkeit an Spielen", sagte der RB-Coach nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Mit Xavi Simons, David Raum und Xaver Schlager fehlen RB derzeit wichtige Stützen. "Ein Nationalspieler, der im Sommer eine EM oder Olympia gespielt hat, hat gar keinen oder nur wenig Urlaub gehabt. Dann kommen sie eine Woche vorher oder sogar erst mit Saisonstart, haben quasi keine Vorbereitung, können sich physisch nicht vorbereiten, müssen direkt liefern, Leistung zeigen, haben dann direkt nach zwei Spielen Länderspielpause, dazu immer Englische Wochen", sagte Rose. Das sei einfach "too much".

Ähnliche Verletzungssorgen gibt es auch bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Und als wäre die aufgeblähte Champions League nicht schon genug, gibt es demnächst noch ein neues Turnier. "Ich mag gar nicht daran denken, wie es Vereinen geht, die im Sommer noch eine Klub-WM spielen", sagte Rose mit sorgenvollem Blick Richtung BVB und auch Bayern München.