Paris erhöht Polizeiaufgebot vor Spiel gegen Israel

AFP/SID/ZAKARIA ABDELKAFI

Die Polizeipräsenz in Paris wird erhöht

Nach den antisemitisch motivierten Ausschreitungen in Amsterdam hat die französische Polizei die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel am Donnerstagabend in Paris massiv erhöht.

Wie der Pariser Polizeichef Laurent Nunez am Sonntag mitteilte, werden rund 4000 Polizisten in der Stadt und rund um das Stade de France im Einsatz sein.

Gesonderten Schutz gibt es zudem für das Team Israels. "Eine Eliteeinheit der nationalen Polizei wird auch die israelische Mannschaft schützen", sagte Nunez: "Der geopolitische Kontext ist äußerst heikel." Die Partie des fünften Spieltags bezeichnete Nunez zudem als hochriskant und kündigte eine "Null-Toleranz-Haltung gegenüber Unruhen" an.

Rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) am Donnerstagabend war es zu gewaltsamen Angriffen gekommen, es gab Berichte über Hetzjagden auf Maccabi-Fans. Laut Polizei wurden 62 Menschen festgenommen und fünf Personen ins Krankenhaus gebracht.