DFB-Training ohne Wirtz und Stiller

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala (r.) sind die Hoffnungsträger im DFB-Team

Ohne Florian Wirtz und Angelo Stiller hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die letzten Länderspiele des Jahres fortgesetzt.

Der Leverkusener Wirtz fehlte auf dem Trainingsplatz am DFB-Campus in Frankfurt wegen eines Infekts. Stuttgarts Stiller setzte wegen muskulärer Probleme mit dem Teamtraining aus, arbeitete aber im Fitnessraum.

Ob das Duo am Samstag im vorletzten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg dabei sein kann, war vorerst offen. Nagelsmann hatte angekündigt, auf den Gesundheitszustand der Spieler in Rücksprache mit den Vereinen besondere Rücksicht zu nehmen.

Die DFB-Elf hat das Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs schon erreicht. Der Abschluss der Vorrunde steht am 19. November (20.45 Uhr) in Budapest gegen Ungarn an.

Beim Training dabei war der nach dem Bundesligaspiel mit dem FC Bayern beim FC St. Pauli (1:0) ebenfalls leicht angeschlagene Jamal Musiala.

Mit schwarzer Mütze und schwarzen Handschuhen drehte der 21-Jährige gemeinsam mit Leroy Sané und Antonio Rüdiger die Aufwärmrunde. Insgesamt hatte Nagelsmann 18 Feldspieler und drei Torhüter im Training auf dem Platz. Am Mittwoch und Donnerstag plant der DFB-Chefcoach nicht-öffentliche Übungseinheiten.