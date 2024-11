Wilde Spekulationen bezüglich Zukunft von Xabi Alonso

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Verlässt Xabi Alonso Bayer Leverkusen schon am Saisonende?

Xabi Alonso wird aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit bei Bayer Leverkusen schon länger mit europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht. Ein Medienbericht aus Spanien lässt nun aufhorchen.

"Eurosport Spanien" will wissen, dass die Spur von Alonso in Richtung Real Madrid führt. Der 42-Jährige könnte im Sommer demnach auf Carlo Ancelotti folgen. Der Italiener ist eigentlich noch bis 2026 an die Königlichen gebunden. Am Saisonende könnte es auf der Trainerbank aber angeblich einen Wechsel geben, so der Tenor.

Alonso spielte während seiner aktiven Karriere zwischen 2009 und 2014 für Real Madrid. Der Spanier kennt den Klub somit noch bestens und soll bei Präsident Florentino Pérez ein hohes Ansehen genießen.

Bereits länger Spekulationen um Alonso-Zukunft

Rund um Alonso rankten sich bereits im vergangenen Frühjahr zunächst Wechsel-Gerüchte. Der 42-Jährige bekannte sich jedoch frühzeitig zu Bayer Leverkusen, wo sein Arbeitspapier noch bis 2026 datiert ist. Spekulationen, wonach der Double-Gewinner zur nächsten Saison bei Real Madrid anheuern könnte, gab es bereits in den letzten Tagen.

Die Königlichen spielen derzeit allenfalls eine durchwachsene Saison. Real Madrid liegt in LaLiga sechs Punkte hinter dem FC Barcelona (bei einem absolvierten Spiel weniger). Der Clasico gegen Barca wurde Ende Oktober im eigenen Stadion mit 0:4 verloren. In der Champions League rangieren die Madrilenen mit einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen aktuell auf dem 18. Platz. Ancelotti steht deshalb unter Zugzwang.

Will Grimaldo Bayer Leverkusen verlassen?

"Eurosport Spanien" berichtet ebenfalls, dass in Person von Alejandro Grimaldo auch ein Spieler aus dem aktuellen Kader von Bayer Leverkusen am Saisonende eine neue sportliche Herausforderung antreten könnte. Der Linksverteidiger war 2023 ablösefrei von Benfica zur Werkself gewechselt und zählt seitdem zu den großen Leistungsträgern.

Grimaldo ist bei Bayer Leverkusen mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Zu welchem Verein es den spanischen Nationalspieler ziehen könnte, ist dem entsprechenden Medienbericht zufolge noch unklar.