Transfer-Duell zwischen 1. FC Köln und FC St. Pauli?

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Der 1. FC Köln und FC St. Pauli interessieren sich wohl für Ivan Prtajin von Union Berlin

Der 1. FC Köln könnte im Winter in der Offensive personell nachlegen. Die Rheinländer sollen einen Angreifer vom 1. FC Union Berlin auf dem Radar haben. Konkurrenz droht offenbar durch den FC St. Pauli.

Wie der "kicker" berichtet, soll Ivan Prtajin (Vertrag bis 2027) vom 1. FC Union Berlin ein "Kandidat für ein Leih-Geschäft" beim 1. FC Köln sein.

Der 28-Jährige spielt bei den Eisernen in dieser Saison bislang eine sportliche Nebenrolle. So stand Prtajin unter Union-Trainer Bo Svensson bislang noch nicht in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Kleinere Verletzungsprobleme bremsten den Kroaten zudem zwischenzeitlich aus.

In der Offensive der Köpenicker haben derzeit schlicht andere Akteure die Nase vorne. Eine Leihe zum 1. FC Köln könnte Abhilfe schaffen. Der Tabellenachte der 2. Bundesliga schaut sich aktuell nach personellen Verstärkungen um. Prtajin ist hierbei offenbar in den Fokus gerückt.

Union-Profi wohl auch beim FC St. Pauli auf dem Radar

Den Domstädtern droht aber wohl Konkurrenz aus der Bundesliga. Laut "kicker" zeigt der FC St. Pauli ebenfalls Interesse an Prtajin. Der Bundesliga-Aufsteiger wurde bereits zuletzt von "Sky" mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht.

Der Rechtsfuß hatte in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga mit starken Leistungen beim SV Wehen Wiesbaden auf sich aufmerksam gemacht. In 31 Einsätzen gelangen ihm 13 Tore. Prtajin konnte den Abstieg in die Drittklassigkeit trotzdem nicht verhindern, erzielte in der Relegation gegen Jahn Regensburg (2:2 und 1:2) einen Treffer.

Im Anschluss zog es Prtajin aus der hessischen Landeshauptstadt zum 1. FC Union Berlin. Der erhoffte nächste Schritt ist dem 28-Jährigen beim Sechstplatzierten der Bundesliga bis dato noch nicht gelungen. Somit dürften die Spekulationen über eine mögliche Leihe weitergehen. Ob der 1. FC Köln oder FC St. Pauli im Winter Ernst machen, bleibt abzuwarten.