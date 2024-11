Klubchef bestätigt Bayern-Interesse an David

IMAGO/David Catry

Jonathan David hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Der FC Bayern wird mehr und mehr mit einer Verpflichtung des kanadischen Nationalspielers Jonathan David von Lille OSC in Verbindung gebracht. Nun hat dessen Klubchef das Interesse bestätigt - und eine klare Ansage gemacht.

Der FC Bayern zählt nach Angaben von Lille-Präsident Olivier Létang zu einem von vielen Klubs aus "ganz Europa", die Jonathan Davids Entwicklung "bewundern". Das sagte der Klubchef im Podcast "L'After Foot" vom französischen Sender "RMC Sport", wie unter anderem "Sky" zitiert.

Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet, dass der deutsche Rekordmeister durchaus ein Auge auf den Angreifer geworfen hat. Was den Torjäger neben seiner Torquote besonders attraktiv macht: Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, ab Januar können interessierte Klubs ohne Beteiligung der Lille-Vertreter direkt mit dem Spieler über einen Wechsel verhandeln.

"Sky" hatte in diesem Zuge unlängst die Information verbreitet, dass ein solcher ablösefreier Wechsel für den FC Bayern aber alles andere als günstig werden würde. Satte 80 Millionen Euro fordere die David-Seite für einen Vierjahresvertrag. Darin inkludiert seien neben dem Jahresgehalt auch ein Handgeld für den Spieler und ein Honorar für seine Berater.

FC Bayern interessiert: Lille-Boss stellt zwei Dinge klar

Lilles Präsident Létang stellte im Podcast nun zudem zwei Dinge klar: Zum einen kämpft der Ligue-1-Klub weiterhin um seinen Mittelstürmer, eine zeitnahe Verlängerung sei der große Wunsch der Verantwortlichen. "Wir haben ihm bereits eine Vertragsverlängerung angeboten und jetzt liegt die Entscheidung bei ihm. Jonathan liebt den Verein und Lille ist sein Zuhause", so der Franzose bei "RMC Sport".

Zum anderen schob er einem möglichen Wechsel mitten in der Saison einen Riegel vor. David wird in keinem Fall im Winter abgegeben, zu groß sind die sportlichen Ansprüche des Klubs, der auch in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League vertreten sein will. Davids Tore dürften für eine erfolgreiche Qualifikation mitentscheidend sein. In 19 Pflichtspielen in 2024/25 erzielte er starke 13 Treffer, vier davon in der Königsklasse.

"Er wird uns im Januar nicht verlassen. Er wird bei uns bleiben, weil er ein wichtiger Spieler ist. Er wird bleiben, weil wir im Ziele haben", so Létangs Ansage. Schon im vergangenen Sommer hatten Klubs Schlange gestanden, um den 24-Jährigen zu verpflichten. Doch auch damals stand man "nicht unter Druck", den Stürmer abgeben zu müssen. "Auch, weil keine passenden Angebote kamen."