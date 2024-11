VfB Stuttgart und Gladbach buhlen um Zweitliga-Knipser

IMAGO/Steven Mohr

Fisnik Asllani (l.) soll bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel stehen

Fisnik Asllani sorgt derzeit als Leihgabe der TSG 1899 Hoffenheim bei der SV Elversberg für Furore. Der Stürmer wird nun mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der VfB Stuttgart, Werder Bremen, Gladbach und der SC Freiburg sollen die Fühler ausstrecken.

Wie "transfermarkt.de" berichtet, steht Asllani beim VfB Stuttgart, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg auf dem Zettel.

Demnach ist durchaus möglich, dass Asllani die TSG 1899 Hoffenheim im kommenden Sommer dauerhaft verlässt. Eine Verlängerung seines bis 2026 datierten Vertrags sei aber ebenfalls nicht ausgeschlossen.

In der aktuellen Saison ist der 22 Jahre alte Mittelstürmer von Hoffenheim an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen. Bislang kommt der gebürtige Berliner mit kosovarischer Staatsbürgerschaft bereits auf acht Tore und vier Vorlagen in 13 Ligaspielen. Damit ist Asllani der drittbeste Scorer der 2. Bundesliga.

Eine Kaufoption wurde in dem Leihvertrag zwischen Hoffenheim und Elversberg "Sport Bild" zufolge nicht vereinbart.

Asllani stand in der Vergangenheit beim FC Bayern auf dem Zettel

Im September durfte Asllani, der bei den Junioren noch für Deutschland auflief, sogar sein Debüt bei der A-Nationalmannschaft des Kosovos geben. Seitdem bestritt der Youngster fünf Länderspiele.

Asllani war 2020 aus der Jugend von Union Berlin nach Hoffenheim gewechselt. In der Saison 2023/2024 war er an Austria Wien verliehen. Für die Österreicher erzielte er in 21 Spielen fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Für die Profis der TSG stand der Angreifer erst zehn Mal auf dem Platz. In die Scorerliste konnte er sich dabei noch nicht eintragen.

Vor seinem Wechsel nach Hoffenheim stand Asllani "Sport Bild" zufolge auch beim FC Bayern auf dem Zettel. Auch der FC Schalke 04 und Hertha BSC, damals beide noch in der Bundesliga, wollten ihn demnach damals verpflichten.