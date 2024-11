Matthäus gibt dem FC Bayern klare Musiala-Empfehlung

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala ist unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern

Jamal Musiala ist beim FC Bayern wertvoll wie nie, hat in der laufenden Saison bereits 16 Pflichtspiele bestritten, in denen er neun Tore erzielte. Ihn weiterhin an den Klub zu binden, müsse für den Bundesliga-Tabellenführer oberste Priorität genießen, empfahl nun einmal mehr der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus.

"Jamal ist für den FC Bayern unglaublich wichtig. Die Genialität, das besondere Etwas kommt von ihm", schwärmte Matthäus gegenüber der "Bild" über den 21-Jährigen, der auch in der deutschen Nationalmannschaft zuletzt mit herausragenden Leistungen glänzte.

Matthäus fügte über den Offensivstar der Münchner hinzu: "Seinetwegen gehen die Zuschauer ins Stadion."

Vertraglich ist Musiala zwar noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Angesichts seines enorm gestiegenen Marktwertes und des kolportierten Interesses ausländischer Top-Vereine an ihm, würde der deutsche Branchenprimus nur allzu gerne vorzeitig und langfristig mit seiner Nummer 42 verlängern.

Musiala spielte schon 123 Bundesliga-Partien für den FC Bayern

Ex-Weltmeister Matthäus ist sich sicher, dass eine Musiala-Verlängerung eine ziemlich teure Angelegenheit für den FC Bayern bedeuten würde. Doch der Rekordnationalspieler legte sich fest, dass sich diese Investition für seinen ehemaligen Klub lohnen würde: "Ich sehe Musialas Gehalt nicht bei 20, sondern eher bei 25 Mio. plus x – auch auf fünf Jahre."

Mit einer derartigen Gehaltsaufstockung würde der Kreativspieler zu einem der Top-Verdiener der Münchner aufsteigen. Derzeit verdienen noch Top-Torjäger Harry Kane sowie die Führungsspieler um Manuel Neuer und Thomas Müller am meisten beim deutschen Branchenprimus.

Musiala debütierte bereits als Teenager vor viereinhalb Jahren für den FC Bayern, hat alleine in der Bundesliga mittlerweile 123 Partien für den Klub bestritten und dabei 38 Tore für seine Farben erzielt.