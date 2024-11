Verletzt raus: So ist die Prognose bei Julian Brandt

IMAGO/Natasa Kupljenik / SPP

Fehlt Julian Brandt dem BVB gegen den FC Bayern am Samstag?

Borussia Dortmund muss am kommenden Samstag gegen den FC Bayern möglicherweise auf Julian Brandt verzichten. Die BVB-Verantwortlichen äußerten am Mittwochabend nach dem 3:0-Sieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb eine erste Prognose, was einen Einsatz des zur Halbzeit ausgewechselten Mittelfeldspielers angeht.

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund mit Blick auf die angepeilte Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga, denn in Julian Brandt könnte ein Spieler fehlen, der noch am letzten Spieltag beim Kantersieg gegen den SC Freiburg gezaubert hatte. Für seinen Auftritt beim 4:0 gegen die Breisgauer erhielt der Offensivmann von sport.de die Note 1,0!

Gegen den FC Bayern wird Brandt nun am Samstagabend (18:30 Uhr) mit Pech passen müssen. Laut dem "kicker" wackelt der Nationalspieler.

Der Grund: Der 28-Jährige war beim 3:0 (1:0) bei Dinamo Zagreb in der Champions League zur Pause mit muskulären Beschwerden im Oberschenkel ausgewechselt worden. Nach dem Spiel signalisierte Brandt selbst, dass ein Einsatz schwer werde.

Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich "ehrlich gesagt skeptisch. Wenn jemand noch vor Ende der Halbzeit rausgeht, ist das kein gutes Zeichen".

Noch deutlicher wurde Trainer Nuri Sahin direkt nach dem Spiel. Bei "DAZN" deutete er an, dass Brandts Fehlen eine große Lücke reißen würde. "Er ist für uns fast unersetzlich", sagte Sahin.

BVB: Sahin sieht "Kampf gegen die Zeit" bei Brandt

Später in der Pressekonferenz hörte sich Sahin dann schon etwas anders an, wie im Video oben zu sehen ist (öffnet sich im Artikelbild!).

"Natürlich wird es knapp bis zum Bayern-Spiel für ihn, das wird ein Kampf gegen die Zeit, das ist normal", sagte der BVB-Coach und fügte an: "Aber ich bin zuversichtlich und guter Dinge." Sollte der 28-Jährige dennoch passen müssen, "dann muss ein anderer rein", so Sahin pragmatisch.

Wie lange Brandt eventuell ausfällt, ist dementsprechend noch offen. Bei "DAZN" sagte Sahin über Brandt: "Er kennt seinen Körper sehr gut und er hat das Gefühl, dass es nichts Schlimmes ist."