Hamann glaubt an BVB-Sieg gegen den FC Bayern

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Dietmar Hamann sieht das Topspiel als große Möglichkeit für den BVB

Am Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es in der Bundesliga zum Gigantenduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Obwohl der Rekordmeister aktuell in bestechender Form ist, glaubt TV-Experte Dietmar Hamann an einen Sieg des BVB.

"Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass sie eine echte Möglichkeit haben. Jetzt würde ich sagen, sie haben eine gute Chance", sagte der 51-Jährige am Donnerstag im Rahmen einer Presserunde von "Sky".

"Sie haben in den letzten beiden Spielen großes Selbstbetrauen gesammelt und jetzt die Chance, die Diskussionen um den Trainer, die Mannschaft und die Mentalität der letzten drei Monate vergessen zu machen", ergänzte der ehemalige Nationalspieler.

Der BVB hat unter Nuri Sahin bislang eine wechselhafte Spielzeit hingelegt. Auf starke Heimspiele folgten immer wieder desolate Auftritte auf fremdem Rasen. Am Mittwochabend konnte man durch ein 3:0 gegen Dinamo Zagreb die Serie von sechs verlorenen Auswärtsspielen in Folge brechen.

Doch Hamann erwartet vom BVB und besonders Sahin nun den nächsten Schritt. "Er muss zeigen, dass er eine Mannschaft auf Dauer führen kann", betonte die Liverpool-Ikone.

BVB-Star Guirassy schon so gut wie Harry Kane?

Der Härtetest gegen den FC Bayern komme deshalb genau zur richtigen Zeit. "Das ist eine Riesenchance, auch für den Trainer, einen großen Schritt nach vorne zu machen", befand Hamann.

Auf die BVB-Stars komme derweil vor allem eine mentale Herausforderung zu, glaubt der Ex-Münchner. Es gelte, "daran zu glauben, dass sie die Bayern schlagen können" und sich nicht "mit Ausreden oder individuellen Fehlern zufriedenzugeben."

Denn auf individueller Ebene könne der BVB zumindest auf bestimmten Positionen durchaus mit dem großen Rivalen aus dem Süden mithalten. "Ich weiß nicht, ob Guirassy schlechter ist als Kane. Ich denke, er steht jetzt dort, wo Kane schon seit zehn Jahren ist", urteilte Hamann über die Situation im Sturm.

Vor der Partie hat der FC Bayern bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Westfalen. Sollte die Kompany-Elf gegen den BVB gewinnen, müsste man die Meisterschaft in Dortmund wohl schon abhaken.