"Historischer Moment": Watzke verrät Hoeneß-Anekdote

Uli Hoeneß vom FC Bayern und Hans-Joachim Watzke treffen am Samstag im Topspiel aufeinander

Viele Jahre lang haben sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und FC Bayern Münchens Patron Uli Hoeneß so manch ein verbales Scharmützel in der Öffentlichkeit geliefert. Doch zwischen den beiden Klub-Verantwortlichen herrscht großer Respekt. Vor dem Klassiker am Samstag (18:30 Uhr) hat Watzke nun eine Anekdote zu seinem langjährigen Konkurrenten preisgegeben.

Hans-Joachim Watzke und Uli Hoeneß sind mittlerweile per Du. "Das war bei irgendeinem Länderspiel, da haben wir in der Uli-Hoeneß-Lounge beim Essen gesessen", erinnerte sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer in einem Interview bei "Sky": "Da hat er mir das Du angeboten."

Nicht selten waren die beiden Klub-Bosse in den Jahren zuvor aneinandergeraten. Doch Watzke und Hoeneß verbindet zugleich die Anerkennung der Leistung des jeweils anderen.

Watzke lachte nun rückblickend: "Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, Anm. d. Red.) hat gerufen: 'Ein historischer Moment!' Auch Bernd Neuendorf (DFB-Präsident) war dabei. Und dann haben wir darauf angestoßen."

Womöglich sehen sich der scheidende BVB-Geschäftsführer und Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied am kommenden Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel im Signal-Iduna-Park wieder. Obgleich die Dortmunder den Rekordmeister nur als Tabellenfünfter und mit zehn Punkten Rückstand begrüßen, sei es das Nonplusultra im deutschen Fußball, so Watzke.

BVB-Boss Watzke: "Wissen schon um unseren Stellenwert"

"Das ist das Spiel mit den beiden Klubs, die mit Abstand die meiste Strahlkraft in Deutschland haben. Und wer das nicht erkennt, der sollte mal zum Augenarzt gehen. Geh' mal ins Ausland und dann frag', wer die beiden deutschen Leuchttürme sind. Dann bekommst du zu 98,9 Prozent genau diese Antwort, vielleicht sogar zu 100 Prozent", hob der BVB-Boss hervor.

Auch Meister Bayer Leverkusen komme in dieser Hinsicht nicht an Dortmund und Bayern heran, führte Watzke aus: "Ich habe Riesenrespekt vor dem, was Leverkusen letztes Jahr geleistet hat und sie haben eine tolle Mannschaft, das ist ein toller Verein. Aber wir sind Borussia Dortmund, das ist Bayern München und wir wissen schon um unseren Stellenwert."