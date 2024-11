Millionen-Gewinn? BVB-Star weckt großes Interesse

IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Jamie Gittens (l.) überzeugt beim BVB

Jamie Gittens blüht bei Borussia Dortmund immer weiter auf. Der BVB-Youngster soll inzwischen großes Interesse in der Premier League wecken. Winkt den Schwarz-Gelben in Zukunft der nächste Mega-Deal?

Laut "Sky" steht Gittens beim FC Liverpool, FC Arsenal, FC Chelsea sowie bei Tottenham Hotspur auf dem Zettel.

"Einige Klubs" sollen sogar "bereits erste Gespräche" mit dem Management des 20-Jährigen aufgenommen haben, vermeldet der TV-Sender weiter. Den namentlich nicht genannten Vereinen würde es darum gehen, "sich über die Situation zu erkundigen und sich für einen potenziellen Transfer in Zukunft in Stellung zu bringen", heißt es in dem entsprechenden Medienbericht weiter.

Gittens war im Sommer 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Der BVB soll damals lediglich eine Ausbildungsentschädigung von 100.000 Euro an die Skyblues gezahlt haben.

Millionen-Gewinn für den BVB?

Gittens startet bei den Schwarz-Gelben in der laufenden Saison so richtig durch, kommt nach 18 Pflichtspieleinsätzen bereits auf sieben Tore und vier Vorlagen. "Sky" zufolge soll der Flügelspieler aktuell keinen Wechsel im kommenden Sommer planen. Gittens besitzt in Westfalen einen Vertrag bis 2028. Das Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel beinhalten.

Der BVB befindet sich folgerichtig in einer komfortablen Situation. Laut "Sky" träumen die Dortmunder Verantwortlichen davon, Gittens in Zukunft für eine hohe Ablösesumme zu verkaufen. TV-Reporter Patrick Berger bringt in diesem Zusammenhang eine Größenordnung von rund 100 Millionen Euro ins Spiel.

Der BVB hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder große Talente weiterentwickelt und sie mit einem satten Gewinn an internationale Schwergewichte verkauft. Zuletzt wechselte Jude Bellingham im Sommer 2023 für über 100 Millionen Euro zu Real Madrid.