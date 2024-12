Medien: Schalke-Juwel wird immer begehrter

IMAGO/Steinbrenner

Mertcan Ayhan vom FC Schalke 04 soll zahlreiche Interessenten haben

In schöner Regelmäßigkeit bringt der FC Schalke 04 hochveranlagte Talente aus der eigenen Nachwuchsarbeit heraus, die dann auf der großen Fußball-Bühne in ganz Europa steile Karrieren hinlegen. Nun könnte es schon bald wieder soweit sein.

Mertcan Ayhan hat noch kein einziges Pflichtspiel für die Profis des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga bestritten. Trotzdem wird die angebliche Interessentenlisten für den 18-Jährigen, der im Moment für die Schalker A-Jugend unter Trainer-Urgestein Norbert Elgert aufläuft, immer länger.

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur berichtete, sollen mit Besiktas aus der Türkei, dem FC Genua aus Italien und dem FC Brügge aus Belgien gleich drei europäische Erstligisten an dem Youngster dran sein.

Ayhan ist gebürtiger Gelsenkirchener und spielt schon seit seiner Kindheit für die Königsblauen. Der Innenverteidiger hat sich darüber hinaus in den letzten Jahren im türkischen Fußball bereits einen Namen gemacht, da er seit drei Jahren für unterschiedliche U-Nationalmannschaften des Landes gespielt hat.

Ayhan hat noch Vertrag bis 2025

In der A-Jugend des FC Schalke hat sich Ayhan zuletzt so einem echten Leistungsträger entwickelt, führte die Mannschaft sogar schon als Kapitän an. Dass er bei erst sieben Saisoneinsätzen steht, liegt an einer Fußverletzung, die er sich im Herbst zwischenzeitlich zugezogen hatte.

In den letzten Wochen war er unter Norbert Elgert in der A-Junioren-Nachwuchsliga dann aber wieder gesetzt. "Er ist ein richtig guter Spieler", wurde Elgert über den jüngeren Bruder des türkischen Nationalspielers Kaan Ayhan im "Reviersport" zitiert.

Vertraglich ist das Defensiv-Talent nur noch bis zum Sommer 2025 an den FC Schalke 04 gebunden. Will der Klub Ayhan halten, wird es schon zeitnah Gespräche über einen neuen Kontrakt geben müssen. Ansonsten droht den Knappen einmal mehr der Abgang eines vielversprechenden Youngsters.