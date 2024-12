Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal im Live-Ticker

IMAGO/Noah Wedel

Wer trifft auf wen im Viertelfinale des DFB-Pokals?

Nach dem Jahreswechsel geht der DFB-Pokal in seine heiße Phase. Die Paarungen für das Viertelfinale werden allerdings noch 2024 ausgelost. Auf wen trifft der VfB Stuttgart? Bekommt der 1. FC Köln erneut ein Heimspiel? Und wer muss gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen ran?

sport.de begleitet die Ziehung am 15. Dezember ab 15:45 Uhr an dieser Stelle im ausführlichen Live-Ticker.

+++ BVB und FC Bayern schon ausgeschieden +++

Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, so viel wurde auch in dieser Saison wieder deutlich. Nachdem sich Borussia Dortmund schon in der 2. Runde verabschiedet hatte, schied im Achtelfinale auch der FC Bayern aus.

Nach der 0:1-Heimpleite gegen Vorjahressieger Bayer Leverkusen kann der Rekordmeister erneut kein Wörtchen mitreden, wenn am 24. Mai in Berlin der DFB-Pokal vergeben wird. Zuletzt hatten die Münchner 2020 das Endspiel erreicht. Damals schlug man Leverkusen mit 4:2.

+++ So wird im DFB-Pokal ausgelost +++

Die verbliebenen Teams befinden sich alle in einem Lostopf. Jede Mannschaft kann auf jeden anderen Klub treffen. Das zuerst gezogene Team erhält Heimrecht. Vereine unterhalb der 2. Bundesliga spielen immer im eigenen Stadion, solange sie nicht auf einen anderen Amateur-Klub treffen.

Im Viertelfinale ist mit Arminia Bielefeld noch ein Klub aus der 3. Liga vertreten, der auf jeden Fall ein Heimspiel haben wird.

+++ Wann steigen die nächsten Runden im DFB-Pokal? ++++

Durch den Rahmenterminkalender ist bereits genau festgelegt, wann die einzelnen Spielrunden im DFB-Pokal ausgetragen werden.

Gleich das Viertelfinale bietet im Jahr 2025 eine Besonderheit. Zwei Partien werden Anfang Februar ausgespielt (4.2. und 5.2.). Die anderen Duellen finden erst drei Wochen später statt, am 25. und 26. Februar 2025.

Die Halbfinals steigen dann am 1. und 2. April.

Das Endspiel in Berlin findet wie üblich eine Woche nach dem Saisonfinale in der Bundesliga statt. Diesmal fällt das Finale auf den 24. Mai.

Diese Teams stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals:

Arminia Bielefeld (3. Liga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Werder Bremen (Bundesliga)

1. FC Köln (2. Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)