Gerüchte "eine Ente": Verwirrung um Wechsel von RB-Stürmer

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

André Silva (r.) darf RB Leipzig dem Vernehmen nach verlassen

Der ehemalige Frankfurter André Silva hat bei RB Leipzig keine Zukunft mehr. Die Sachsen würden dem Portugiesen daher in der Winter-Transferperiode keine Steine in den Weg legen, wenn dieser den Klub verlassen will. Die jüngsten Gerüchte um einen Wechsel zum Partnerklub aus Salzburg dementierte Rouven Schröder allerdings vehement.

Bereits im November hatte der "kicker" vermeldet, dass André Silva bei RB Leipzig im kommenden Winter ein Wechselkandidat sei. Ein marktgerechtes Angebot würde ausreichen, um die Bosse der Roten Bullen von einem Transfer zu überzeugen. Über die Höhe einer möglichen Ablöse wurden keine Angaben gemacht. Silva ist vertraglich noch bis 2026 an die Leipziger gebunden.

Hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen ist Silva bei RB nur die Nummer vier im Sturm. Seine Einsätze in dieser Saison sind sehr überschaubar. Die Aussicht auf mehr Spielpraxis in den kommenden Monaten ist schlecht. Die "Salzburger Nachrichten" hatte daher darüber spekuliert, dass der 29-Jährige zum Partnerverein aus der Mozartstadt wechseln könnte.

RB Leipzig: An Silva-Gerüchten ist "überhaupt nichts dran"

Die Gerüchte um eine Silva-Verpflichtung dementierte Sportgeschäftsführer Rouven Schröder, der erst vor wenigen Tage selbst von Leipzig nach Salzburg gewechselt war, vehement. "Ich habe nochmal in den Vertrag reingeschaut. Der André ist ein super Spieler und super Charakter. Aber da ist überhaupt nichts dran", stellte der ehemalige Schalke-Boss bei "Sky Austria" klar.

Spekulationen um einen Transfer des ehemaligen Nationalspielers Portugals seien "eine Ente, da gibt es keine Chance", so Schröder weiter.

Silva war im Sommer 2021 für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen konnte er aber nie an seine Top-Leistungen anknüpfen.

In der vergangenen Saison war Silva an Real Sociedad nach Spanien verliehen. Für den LaLiga-Klub erzielte er in 26 Spielen vier Treffer.