Kobel begründet Auf und Ab beim BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Die Nummer eins beim BVB: Gregor Kobel

Bislang erlebt der BVB eine extrem wechselhafte Saison, zuletzt zeigte der Trend aber wieder nach oben. Keeper Gregor Kobel ist überzeugt, dass sich Borussia Dortmund auf dem richtigen Weg befindet.

"Es ist klar, dass, wenn du einen neuen Trainer hast und man ein neues Spielsystem spielen will, es mit der Zeit natürlich auch besser wird", verwies der Schweizer im Interview mit "Sky" auf die Fortschritte der vergangenen Wochen.

Seit Nuri Sahin an der Seitenlinie das Sagen hat, ist der BVB im heimischen Signal Iduna Park eine absolute Macht, auswärts läuft dagegen fast nichts zusammen.

Man sei auf einem "guten Weg" und "noch nicht am Ende" angelangt, hob Kobel hervor: "Es gibt immer noch einiges, was wir besser machen können, vielleicht auch besser machen müssen."

Schon im kommenden Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker) bietet sich den Westfalen die nächste Gelegenheit, die schwarze Serie in der Fremde zu beenden.

"Wir sind Borussia Dortmund. Wir möchten am Ende so viele Spiele und so viele Punkte holen, wie es nur geht. Und dafür müssen wir natürlich auch auf einem gewissen Niveau spielen", betonte Kobel und ergänzte: "Sonst bist du im falschen Verein."

BVB vor heimstarken Gladbachern gewarnt

Leicht wird die Aufgabe in Gladbach allerdings nicht. Die Fohlen haben ihre letzten vier Heimspiele allesamt gewonnen und Tuchfühlung zu den Europacup-Plätzen hergestellt.

"Ich glaube, auch dieses Jahr haben sie wieder gezeigt, dass sie auf jeden Fall Qualität haben. Sie haben sehr viele gute Spiele gemacht und haben auch einen Kader mit sehr guten Spielern", warnte Kobel.

Dennoch reist der BVB selbstbewusst an den Niederrhein. "Wir haben auch ein sehr gutes Team und fahren ganz klar dorthin, um drei Punkte zu holen", kündigte der Torhüter an.

Wenige Tage nach dem Borussen-Duell empfängt Dortmund dann den großen FC Barcelona in der Champions League. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski, der seit 2022 für die Katalanen auf Torejagd geht.