Freiburg-Keeper Atubolu reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Markus Ulmer

Noah Atubolu wird mit einem Abschied vom SC Freiburg in Verbindung gebracht

Um Noah Atubolu vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gab es zuletzt Wechsel-Gerüchte. Der Keeper soll bei West Ham United auf dem Zettel stehen. Der U21-Nationalspieler äußerte sich nun zu den Spekulationen.

"Ich habe das mitbekommen, aber ich schiebe das beiseite", sagte Noah Atubolu in einem Interview mit "Sky" und ergänzte: "Wir spielen bisher eine top Saison. Zudem haben wir am Samstag noch ein wichtiges Spiel in Leverkusen. Darauf liegt mein Fokus."

Transfer-Insider Fabrizio Romano hatte zuletzt berichtet, dass West Ham United aus der englischen Premier League Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen hat.

Demnach beobachten und scouten die Hammers Atubolu derzeit genau und sehen in ihm einen potenziellen Stammtorhüter für die Zukunft.

Atubolu stammt aus der Jugend des SC Freiburg. Seit Sommer 2023 ist er fester Bestandteil des Profiteams. Inzwischen hat sich der DFB-Junior zum Stammkeeper gemausert.

Auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft ist Atubolu gesetzt. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde der Youngster noch nicht berufen. Daher beschäftigt sich der Freiburger auch nicht wirklich mit der WM 2026.

"Es ist ein Traum für Deutschland zu spielen. Aber so etwas ist im Hinterkopf", gab er zu und betonte: "Zuerst heißt es arbeiten, arbeiten, arbeiten. Am Ende steht und fällt alles mit der eigenen Leistung."

Noah Atubolu schwärmt von Manuel Neuer vom FC Bayern

In dem Interview sprach Atubolu auch über seine Vorbilder. "Über meine gesamte Jugend war Ederson mein Vorbild. Er hat einen überragenden linken Fuß", so der Schlussmann, der sich auch gerne Spiele über 90 Minuten von Ederson, Mike Maignan, Thibaut Courtois oder auch Manuel Neuer ansieht.

Den Routinier des FC Bayern bezeichnete Atubolu als "besten Torhüter, den die Welt jemals gesehen hat". "Bei Neuer sieht man, was für einen großen Ehrgeiz er mitbringt", so der Freiburg-Star.