"Ich muss spielen": Bayern-Talent strebt Abschied an

Nestory Irankunda (l.) will den FC Bayern auf Leihbasis verlassen

Drei Spiele durfte Nestory Irankunda bereits für die australische Fußball-Nationalmannschaft absolvieren. Das Talent des 18-Jährigen, der im vergangenen Sommer aus Down Under zum FC Bayern wechselte, ist unbestritten. In München darf der Offensivspieler bislang aber nur für die Zweitvertretung ran. Das reicht dem FCB-Juwel offenbar nicht mehr.

Rund drei Millionen Euro zahlte der FC Bayern an Adelaide United, um sich die Dienste von Nestory Irankunda zu sichern. Die Sommer-Vorbereitung verbrachte der 18-Jährige prompt bei den Profis. Beim 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen den 1. FC Düren erzielte der Youngster seinen ersten Treffer für die Münchner.

Auf sein Debüt in einem Pflichtspiel für die Kompany-Truppe wartet das australische Ausnahme-Talent noch. Bislang kam der Angreifer ausschließlich für die U23 in der Regionalliga und U19 in der UEFA Youth League zum Einsatz. Sein enormes Potential deutete er dort bereits an. Nun will der Youngster mehr.

FC Bayern: Irankunda hofft, "dass ich bald einen Verein finde"

"Natürlich will man spielen, man will auf einem Top-Niveau spielen, in der ersten Liga - und auch bei einem guten Verein. Ich habe mit dem Klub und auch mit den Trainern über eine Leihe gesprochen, weil ich glaube, dass das besser für mich ist", stellte Irankunda beim Streaminganbieter "Paramount+" am Rande der Übertragung des A-League-Spiels zwischen seinem Ex-Klub Adelaide und Sydney FC klar.

Daher steht für ihn fest: "Ich muss spielen, ich kann nicht jede Woche in der U23 spielen." Weiter erklärt das australische Offensiv-Juwel, dass er sich bereits in Gesprächen mit den Klub-Bossen des FC Bayern befindet und über eine Ausleihe verhandelt. Irankunda hofft, "dass ich bald einen Verein finde".

Bislang kam der dreifache Nationalspieler zu 18 Pflichtspielen für die Reservemannschaft der Münchner. Fünf Tore und vier Vorlagen gelangen ihm bereits.