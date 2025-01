Wunschtransfer des FC Bayern endgültig geplatzt?

IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Ist Theo Hernández kein Thema mehr beim FC Bayern?

Seit Monaten wird dem FC Bayern Interesse an Theo Hernández von der AC Mailand nachgesagt. Der 27-Jährige gilt als potenzieller Nachfolger für Alphonso Davies, dessen Vertrag in München ausläuft. Doch nun steht bei dem Franzosen offenbar eine Verlängerung an.

Wie "calciomercato.com" berichtet, steht Theo Hernández unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei der AC Mailand. Die Verhandlungen befinden sich demnach auf der Zielgeraden.

Das derzeit noch bis 2026 gültige Arbeitspapier soll bis 2029 ausgedehnt werden. Hernández soll dann bis zu 6,5 Millionen Euro im Jahr kassieren.

Sollte der französische Nationalspieler tatsächlich verlängern, wäre der FC Bayern wohl endgültig aus dem Spiel.

FC Bayern vor Verlängerung mit Alphonso Davies?

Die Münchner werden schon lange mit Hernández in Verbindung gebracht. Der Linksverteidiger wird immer wieder als möglicher Nachfolger von Alphonso Davies gehandelt.

Doch glaubt man jüngsten Medienberichten, ist die Verpflichtung eines Ersatzmanns womöglich gar nicht mehr notwendig.

Wie "Bild" und "Sky" am Mittwochmittag übereinstimmend berichten, stehen in dieser Woche die womöglich entscheidenden Verhandlungsrunden zwischen dem FC Bayern und der Davies-Seite an. Nick Househ, Berater des 24-Jährigen, werde dazu in München erwartet.

Dem Boulevardblatt zufolge sei man beim FC Bayern "plötzlich sehr positiv", dass bald endlich die Tinte unter ein neues Arbeitspapier gesetzt werden kann.

Zuvor hatte sich der Poker in die Länge gezogen, da man keine Einigung über die Höhe des Gehalts erzielen konnte.

Hernández war 2019 für 22,8 Millionen Euro von Real Madrid zur AC Mailand gewechselt. Seitdem absolvierte der Bruder des früheres Bayern-Spielers Lucas Hernández 235 Pflichtspiele für die Italiener. Dabei kommt der Defensivspezialist auf satte 32 Tore und 42 Vorlagen.