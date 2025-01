Stegemann pfeift BVB-Spiel doch nicht

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Sascha Stegemann wird den BVB nicht pfeifen

Schiedsrichter Sascha Stegemann wird den brisanten Jahresauftakt der Fußball-Bundesliga am Freitagabend in Dortmund verpassen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, kann der 40-Jährige das Topspiel des BVB gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) wegen eines grippalen Infekts doch nicht leiten.

Stegemann hätte eigentlich zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ein Spiel der Schwarz-Gelben pfeifen sollen, nun übernimmt Tobias Stieler.

Das bislang letzte Spiel des Referees mit BVB-Beteiligung im April 2023 hatte für großes Aufsehen gesorgt und sogar Morddrohungen für Stegemann nach sich gezogen: Beim 1:1 der Dortmunder in Bochum (30. Spieltag) war der Elfmeter-Pfiff nach einem Foul an BVB-Stürmer Karim Adeyemi ausgeblieben, was später vom Schiedsrichter selbst und vom Verband als Fehler eingeräumt wurde. Der Video-Assistent hatte die Szene gecheckt, aber nicht eingegriffen.

Die Dortmunder hatten damals mitten im Titelkampf mit dem FC Bayern gesteckt. BVB-Coach Nuri Sahin rief am Mittwoch in seiner Pressekonferenz zu Sachlichkeit auf. "Kein Mensch auf dieser Welt verdient Morddrohungen, egal, was passiert ist", sagte er.

Nicht nur Stegemann wird fehlen. Auch der ursprünglich angesetzte Vierte Offizielle Frank Willenborg ist erkrankt und wird von Florian Badstübner ersetzt.