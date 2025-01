Krösche äußert sich zu Marmoush-Gerüchten

IMAGO/Michael Taeger

Omar Marmoush wird sich wohl Manchester City anschließen, spielt am Samstag aber erstmal gegen St. Pauli

In den letzten Tagen überschlugen sich die Berichte über einen möglichen Abschied von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt. Nun gibt es das nächste Update im Poker zwischen der SGE und Manchester City um die Dienste des Angreifers. Jüngst äußerten sich zudem SGE-Sportboss Markus Krösche und Trainer Dino Toppmöller zu den Spekulationen.

Verlässt Omar Marmoush schon zu Wochenbeginn Eintracht Frankfurt und schließt sich Manchester City an? Die Wahrscheinlichkeit eines Blitzwechsels des Stürmers, der in der laufenden Bundesliga-Saison in 15 Partien 13 Tore für die Adler erzielt und sieben Vorlagen beigesteuert hat und wettbewerbsübergreifend sogar bei 18 Toren und elf Assists in 24 Partien steht, wird immer größer.

Der Grund: Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano und "Sky"-Reporter Florian Plettenberg auf X übereinstimmend berichten, laufen die Verhandlungen zwischen den Eintracht-Bossen und der ManCity-Seite derzeit intensiv und befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

SGE-Sportchef Markus Krösche verriet am Samstagnachmittag am "Sky"-Mikro vor dem Gastspiel beim FC St. Pauli (im sport.de-Live-Ticker) immerhin, dass es "grundsätzlich so ist, dass Kontakt aufgenommen wurde von einem Klub", den Namen "Manchester City" nannte er trotz Nachfrage nicht. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nur, dass jemand sein Interesse bekundet hat", so Krösche.

Krösche über Marmoush-Transfer: "Noch nicht so weit"

Auch über die kolportierte Ablöseforderung der Frankfurter in Höhe von 80 Millionen Euro wollte Krösche nicht sprechen. "Es macht keinen Sinn, über den Preis zu diskutieren. Omar hat eine gute Entwicklung genommen, gerade im letzten halben Jahr. Es macht aber keinen Sinn, über die Summe zu reden", wiegelte der 44-Jährige ab.

"Grundsätzlich haben wir gesagt, dass wir unsere Mannschaft zusammenhalten wollen. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wenn außergewöhnliche Dinge passieren. Aber noch ist es nicht so weit", schloss Krösche seine Rede.

Trainer Dino Toppmöller fügte beim Pay-TV-Sender an, dass Marmoush (vorerst) weiter voll auf die SGE fokussiert sei.

"Am Ende muss er die Antwort auf dem Platz geben", sagte der Coach, als er auf die Gerüchte angesprochen worden. "Er hat eine gute Trainingswoche hinter sich, wie alle. Und deshalb spielt er. Natürlich hoffen wir, dass der Spieler bleibt. Heute steht er in der Startelf und kann nochmal zeigen, wie gut er ist."

Eintracht Frankfurt und Manchester City müssen sich noch einigen

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg weiß die Eintracht jedoch, "dass sie keine Chance hat, ihn zu halten". Der Angreifer werde einen Vertrag bis mindestens 2030 bekommen, Informationen, die auch RTL erhalten hat. Marmoush sehe den möglichen Transfer zu ManCity es als einzigartige Chance. Die Engländer seien kurz davor, ein schriftliches Angebot einzureichen, so der "Sky"-Reporter weiter.

Zuvor hatte Plettenberg bereits bei X geschrieben, dass die Gespräche "sehr positiv" und die Atmosphäre gut sei. Alle Partien sollen eine schnelle Lösung anstreben.

Auch Romano geht davon aus, dass es bereits in der kommenden Woche eine Einigung - und dann auch den Wechsel - gibt. Denn Pep Guardiola will den Spieler offenbar sofort, wie gemunkelt wird. Wie Romano schreibt, sieht der Spanier den 25-jährigen Marmoush als perfekten Ersatz für den zu Atlético Madrid abgewanderten Julian Alvarez.

Öffentlich hält Guardiola sich allerdings weiter bedeckt. Der Teammanager der Cityzens betonte kürzlich, als er auf Marmoush angeprochen wurde, dass er "Transferfragen niemals beantworten werde".

So oder so: Weil die Gespräche offenbar positiv verlaufen, dürften beide Klubs eine baldige Lösung finden. Mit Marmoush soll sich ManCity ohnehin bereits einig sein, wie mehreren Medien übereinstimmend berichten.