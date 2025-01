Wildes Tauschgerücht um den FC Bayern

IMAGO/Paul Terry

Wechselt Christopher Nkunku (r.) zum FC Bayern?

Wildes Gerücht um den FC Bayern! Der Münchner Offensiv-Youngster Mathys Tel soll das Interesse des FC Chelsea geweckt haben. Die Blues können sich im Gegenzug angeblich vorstellen, einen ehemaligen Bundesliga-Star in die bayerische Landeshauptstadt ziehen zu lassen. Auf dem Weg zu einem perfekten Deal gibt es allerdings Hürden zu überwinden.

Der FC Chelsea soll ein Auge auf Mathys Tel vom FC Bayern geworfen und bereits Kontakt zur Spielerseite geknüpft haben. Das berichtet Transferinsider Fabrizio Romano. Die "Bild" und "Sky" bestätigen die Informationen.

Tel wechselte 2022 für kolportierte 20 Millionen Euro zum FC Bayern und bewies auf Anhieb seine Qualitäten vor dem Tor. In seiner ersten Spielzeit erzielte er meist als Joker sechs Tore in 28 Einsätzen, 2023/24 nahm die Spielzeit deutlich zu, Tel traf zehnmal in 41 Partien.

Nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel auf Vincent Kompany im Sommer 2024 rückte der 19-Jährige allerdings verstärkt ins zweite Glied. Mehr als zehn Kurzeinsätze (0 Tore/0 Vorlagen) stehen nicht zu Buche.

Von einem Abschied wollte man in München angeblich dennoch nichts wissen, der FC Chelsea lockt allerdings mit einem ganz besonderen Bonbon: Christopher Nkunku.

Gehalt spricht gegen einen Wechsel zum FC Bayern

Der 27-Jährige, der zwischen 2019 und 2023 im Trikot von RB Leipzig in der Bundesliga für Furore sorgte, konnte seit seinem 60 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Chelsea in London nur selten seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, gilt allerdings nach wie vor als hochveranlagt. Nun soll Chelsea darauf hoffen, den Angreifer im Tausch für Tel an die Münchner abgeben zu können.

Für Chelsea ist der Deal wohl vor allem verlockend, weil man drastisch Gehalt einsparen könnte. "Bild" zufolge lockt man Tel mit einem Jahresgehalt von vier bis fünf Millionen Euro, Nkunku soll beinahe 18 Millionen Euro in der englischen Hauptstadt kassieren.

Nkunkus fürstliche Salär ist wohl auch die größte Hürde für den FC Bayern, der seinerseits darum bemüht ist, das eigene Gehaltsgefüge zu reduzieren. Allerdings sprechen auch Argumente für Nkunku: Der Franzose hat sein Können in Deutschland ausreichend unter Beweis gestellt und kann sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum als Backup für Harry Kane agieren.

Allerdings soll der Austausch zwischen den Klubs laut Romano noch in den ersten Zügen stecken, das Gerücht noch nicht wirklich heiß sein. Außerdem betonte Tel bislang immer, dass er sich in München durchbeißen wolle. Auch "Sky" untermauert, dass der Youngster keine Abschiedsgedanken hegt.

Etwas anders gestaltet sich die Situation übrigens laut David Ornstein von "The Athletic". Demnach ist Interesse des FC Chelsea an Tel sowie des FC Bayern an Nkunku durchaus vorhanden, ein möglicher Tausch soll allerdings kein Thema sein.