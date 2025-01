Schalke-Profi offenbart: "Zur Wahrheit gehört ..."

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Felipe Sánchez muss beim FC Schalke 04 um Spielzeit kämpfen

Felipe Sánchez wartet beim FC Schalke 04 noch auf den Durchbruch. Der Sommer-Neuzugang absolvierte während der Hinrunde gerade einmal vier Spiele in der 2. Bundesliga. Der Innenverteidiger macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne häufiger zum Zug gekommen wäre, versucht gleichzeitig aber dennoch das Positive zu sehen.

Felipe Sánchez wagte im zurückliegenden Sommer den Sprung aus seiner argentinischen Heimat nach Europa. Der FC Schalke 04 verpflichtete den 20-Jährigen für rund 1,2 Millionen Euro von Gimnasia La Plata.

Sánchez absolvierte in der Hinrunde jedoch lediglich sechs Pflichtspieleinsätze für die Gelsenkirchener. Viermal durfte der Innenverteidiger in der 2. Bundesliga ran, zweimal stand er im DFB-Pokal auf dem Rasen.

"Schon jetzt habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt, durfte in großartigen Stadien spielen", bewertete Sánchez im Interview mit der "WAZ" seinen Start beim FC Schalke 04: "Zur Wahrheit gehört aber, dass ich gerne mehr gespielt hätte. Jeder Fußballer will so viel spielen wie möglich. Aktuell gehöre ich nicht zur Stammelf, aber ich arbeite hart und bin da, wenn der Trainer mich braucht."

Sánchez will beim FC Schalke 04 "so viele Spiele wie möglich machen"

Der Abwehrmann lief gegen Ende der Hinrunde auch zweimal für die zweite Mannschaft der Königsblauen in der Regionalliga West auf.

"Für einen jungen Spieler wie mich ist Spielpraxis extrem wichtig. Es ist doch super, dass ich dort aushelfen und Minuten sammeln kann. Ich mache das gerne – auch, weil ich mich sehr gut mit Jakob Fimpel verstehe. Seine Ehefrau kommt aus Argentinien und Jakob spricht unglaublich gut Spanisch. Schon nach meiner Unterschrift auf Schalke hat er sich bei mir gemeldet und mir seine Hilfe angeboten", sagte Sánchez dazu.

Sein Ziel für die zweite Saisonhälfte sei es, "so viele Spiele wie möglich machen", verriet der Argentinier. Der FC Schalke 04 startet am Samstag (13 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) auswärts bei Eintracht Braunschweig in die Rückrunde der 2. Bundesliga.