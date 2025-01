Konter! Eberl keilt gegen Leipzig-Boss zurück

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Max Eberl ließ die Aussagen aus Leipzig nicht auf sich sitzen

Klarer Konter: Bayerns Sportvorstand Max Eberl hat auf den Seitenhieb von Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff reagiert.

Nächste Runde im Fernduell FC Bayern vs. RB Leipzig. Nach einem deutlichen Seitenhieb von Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff hat sich Max Eberl revanchiert.

Der RB-Chef hatte bei der Vorstellungs-Pressekonferenz von Jürgen Klopp am Dienstag ausgeteilt. "Was wir für Jürgen eindeutig brauchen, ist ein Padel-Platz in jeder einzelnen unserer Anlagen. Das Gute, das Max Eberl in Leipzig hinterlassen hat, ist ein Padel-Platz." Ein Nadelstich gegen seinen Ex-Kollegen.

Mintzlaff hatte sich 2022 stark dafür eingesetzt, Eberl nach Leipzig zu holen. 2023 wurde der Manager dann schon wieder entlassen. Die Enttäuschung darüber offenbar sehr groß.

Auftritt Eberl. Nach dem deutlichen 5:0 seiner Bayern gegen Hoffenheim ließ er sich einen süffisanten Konter auf die Mintzlaff-Aussagen nicht nehmen.

Eberl listet Spieler auf

"Ich habe es auch vernommen. Ich weiß nicht, ob es den Spielern Openda, Baumgartner, Lukeba, Xavi Simons gerecht wird, dass der Padel-Tennis-Platz das einzig Gute war. Oder die Verlängerung von Dani Olmo, der dann nachher relativ viel Geld für Leipzig gebracht hat", sagte Eberl in der Mixed Zone. "Aber wenn es der Padel-Tennis-Platz ist und er die Spieler nicht so gut sieht, dann könnte ich gerne mit ihm reden und dann holen wir sie hierher ..."

Auch Lothar Matthäus schaltete sich in die Debatte ein. "Oliver Mintzlaff ist ein Mann der klaren Worte und es war eine große Niederlage für Oliver Mintzlaff. Ich kenne ihn seit über 20 Jahren, er hat um Max Eberl gekämpft und hat sich voll auf Max Eberl verlassen", sagte der DFB-Rekordspieler der "Bild". "Und deswegen ist er natürlich so enttäuscht und deswegen da nochmal ein leichter Tritt in den Hintern im Nachhinein."

Übrigens: Das nächste Duell der beiden Topklubs steigt erst Anfang Mai. Viel Zeit also für weitere Giftpfeile.