Neuer deutet Personal-Kracher beim FC Bayern an

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Manuel Neuer erwartet Personal-News beim FC Bayern

Glaubt man Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer, könnte der FC Bayern bald den ein oder anderen Personal-Kracher vermelden - womöglich sowohl in Sachen Vertragsverlängerungen als auch in Sachen Transfers.

"Die Zukunft wird weiter gut laufen für den FC Bayern. Ich glaube, dass sich in nächster Zeit einiges tun wird. Und dass man dann auch was verkünden wird - in eigener Sache", sagte Neuer nach dem 3:2 (2:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.

Der Weltmeister von 2014 ergänzte: "Ob dann noch neue Spieler von außerhalb dazukommen, werden die Verantwortlichen dann schon verkünden."

Manuel Neuers eigene Verlängerung gilt als Formsache. In Gesprächen befinden sich die Bosse des FC Bayern zudem unter anderem mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich.

Musiala soll einen neuen Fünfjahresvertrag unterschreiben, berichtete "Bild" zuletzt. Dieser enthalte demnach zwei Ausstiegsklauseln und mache den 21-Jährigen zum Top-Verdiener neben Torjäger Harry Kane, mit angeblich rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt.

Kimmich wolle auch die Entwicklung bei Musiala abwarten, hieß es zuletzt, um womöglich um mehr Gehalt zu pokern.

Als möglicher Winter-Neuzugang wird beim FC Bayern der frühere Leipziger Christopher Nkunku vom FC Chelsea gehandelt.

FC Bayern: Max Eberl verweigert die Aussage

Sportvorstand Max Eberl wollte sich am Rande des Wolfsburg-Spiels bei "Sky" nicht zu Transfer- und Vertragsthemen äußern.

"Am langen Ende müssen wir entscheiden, was wir tun. Es müssen Verträge unterschrieben und Wünsche erfüllt werden. Wir versuchen für den FC Bayern einen Kader zu bauen, der die nächsten Jahre erfolgreich ist. Das hat unterschiedlichste Facetten", erklärte er.

"Es ist nicht so, dass Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und ich von Spiel zu Spiel fahren und nichts zu tun haben. Wir machen unseren Job und versuchen Dinge zu vollziehen, die wir vollziehen wollen", sagte Eberl weiter, ohne auf Details einzugehen.

Angesprochen auf Neuers Aussage sagte der Sportvorstand später: "Es ist unser Kapitän. Und intern weiß man da mehr als außen."