Quintett kommt in Frage: BVB zu Star-Verkauf gezwungen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Muss der BVB im Sommer einen seiner Leistungsträger verkaufen?

Bei Borussia Dortmund brennt spätestens nach der dritten Pflichtspielpleite in Folge der Baum lichterloh. Die Qualifikation für die Champions League rückt mit nun sieben Punkten Rückstand auf den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga in immer weitere Ferne. Sollte der BVB die Königsklasse tatsächlich verpassen, dann hätte dies wohl den Verkauf mindestens eines Leistungsträgers zur Folge.

Laut "WAZ" müsste der BVB im Falle eines Verpassens der Champions League mindestens einen namhaften Spieler verkaufen, um die fehlenden Einnahmen durch die Königsklasse zu decken. Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Jamie Gittens und Serhou Guirassy kämen für einen Verkauf in Frage, heißt es in dem Bericht der Regionalzeitung.

Insbesondere Adeyemi und Gittens wurden zuletzt mit einem Abgang von den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Für den deutschen Nationalspieler sollen sich allen voran die SSC Neapel und der FC Chelsea interessieren. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro. Weitaus mehr Kohle könnte dem Vernehmen nach noch Gittens einbringen.

Bericht: BVB droht wohl kein XXL-Umbruch

Der englische Flügelflitzer hat das Interesse des FC Bayern geweckt. Auch zahlreiche Klubs aus der Premier League sollen ihr Interesse bereits bekundet haben. Bis zu 100 Millionen Euro könnten übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Besitzer wechseln. Im Falle eines Verpassens der Champions League ist der 20-Jährige wohl kaum zu halten.

Den ganz großen Umbruch könne der BVB laut "WAZ" aber wohl vermeiden. Demnach sei aus Vereinskreisen zu hören, dass der Kader "größtenteils" zusammengehalten werden könne. Auch wirtschaftlich könnten die Westfalen die fehlenden Einnahmen wohl vorerst verkraften. Um dies abzuwenden, bleiben dem BVB noch 16 Spieltage Zeit.

Zuletzt verloren die Schwarz-Gelben drei Bundesliga-Partien in Folge. Der Rückstand auf den vierten Tabellenplatz, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, beträgt bereits sieben Zähler.