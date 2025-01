Gladbach-Gerüchte um Schweiz-Juwel

IMAGO

Luca Jaquez soll bei Gladbach auf dem Zettel stehen

Luca Jaquez vom FC Luzern gilt als eines der größten Abwehrtalente in der Schweiz. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der VfL Wolfsburg sollen nun die Fühler nach dem 21-Jährigen ausstrecken.

Wie "Corner Magazine" berichtet, steht Luca Jaquez vom FC Luzern bei Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg auf dem Zettel.

Demnach waren Verantwortliche der beiden Vereine sogar beim jüngsten 0:0 gegen Lausanne-Sport im Stadion, um den Abwehrspieler genauer unter die Lupe zu nehmen.

Neben den Fohlen und den Wölfen soll auch der LOSC Lille an einer Verpflichtung von Jaquez interessiert sein.

Ob die Klubs den Youngster bereits im Winter oder erst im Sommer unter Vertrag nehmen wollen, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Luca Jaquez stammt aus der Jugend des FC Luzern. Sein Debüt für die Profis gab er bereits Anfang 2022 mit gerade einmal 18 Jahren.

Seitdem kommt der Youngster insgesamt auf 65 Pflichtspiele für den Schweizer Klub.

In der aktuellen Saison ist Jaquez in der Luzerner Innenverteidigung gesetzt. In 18 von 19 Ligaspielen stand er in der Startelf. Dabei überzeugte er auch offensiv mit drei Toren.

Für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz bestritt Jaquez bislang drei Spiele. Laut dem "Blick" steht er auch im Fokus von A-Nationaltrainer Murat Yakin.

Kevin Diks vor Wechsel zu Gladbach

Neben Jaquez wird auch Kevin Diks vom FC Kopenhagen bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Laut "Sky" hat der Klub vom Niederrhein den VfL Wolfsburg im Poker um den indonesischen Nationalspieler ausgestochen. Im Sommer soll er ablösefrei zu den Fohlen wechseln.

Wie sich der bevorstehende Transfer von Diks auf die Zukunft von Jaquez auswirkt, ist nicht klar. Bei beiden Verteidigern würde Gladbach wohl nur zuschlagen, sollte es im Sommer Abgänge geben. Als potenzielle Verkaufskandidaten gelten Nico Elvedi und Ko Itakura.