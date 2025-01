Sahin-Aus? Zwei Befürworter, zwei Zögerer beim BVB

IMAGO/Steinbrenner

Wie geht es beim BVB mit Trainer Sahin (l.) und Sportdirektor Kehl (M.) in Zukunft weiter?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steckt seit Wochen in einer handfesten sportlichen Krise. Zu einer Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Nuri Sahin vorzeitig zu beenden, konnten sich die BVB-Entscheider bislang nicht durchringen. Das liegt wohl auch an den unterschiedlichen Lagern im Führungszirkel.

Das Champions-League-Gastspiel des BVB beim FC Bologna am Dienstagabend (21:00 Uhr) gilt als eine Art Endspiel für Nuri Sahin: Geht es verloren, muss der 36-Jährige wohl seinen Hut als Cheftrainer nehmen.

Es wäre die vierte Pleite seit dem Jahreswechsel und würde den sportlichen Abwärtstrend bestätigen.

Allerdings, so berichtet es die "Süddeutsche Zeitung", gibt es innerhalb der Dortmunder Chefetage Stimmen, die sich intern längst für eine Ablösung ausgesprochen haben: So sollen BVB-Berater Matthias Sammer und der Technischer Direktor Sven Mislintat eine Entlassung des Trainers befürworten.

BVB: Bleibt Sahin doch bis zum Saisonende?

Sammer und Mislintat bilden somit eines von gleich drei Lagern bei der Borussia. Das zweite besteht dem Bericht zufolge aus Sebastian Kehl, der für ein Weitermachen sei. Denn: Kehls Zukunft, dessen Vertrag kürzlich nach langem Hin und Her verlängert wurde, ist eng an die von Sahin geknüpft. Scheitert der Trainer, muss wohl auch der Sportdirektor gehen, hieß es zuletzt auch in den "Ruhr Nachrichten".

Der noch immer mächtige Hans-Joachim Watzke und sein Nachfolger in der Geschäftsführung Lars Ricken neigen derweil laut "SZ" mehr oder weniger zu weiterem Abwarten, "vielleicht in Nibelungentreue" sogar bis zum Saisonende. Wie "Sky" berichtet, sitzt Ricken "zwischen den Stühlen", da er als Sport-Geschäftsführer einerseits Profil zeigen muss und andererseits grundsätzlich pro Sahin sei.

Die unterschiedlichen Meinungen in der Dortmunder Führungsetage verdeutlichen demnach, dass schnelle und harte Entscheidungen nur schwer zu treffen seien. Hinzu kommt, dass sich alle Entscheider seit Jahren bestens kennen und schätzen, teilweise miteinander auf dem Platz gestanden haben.