Hoeneß-Wechsel? Das sagt Undav

IMAGO/Alexander Keppler

Deniz Undav (r.) glaubt an einen Hoeneß-Verbleib

Sebastian Hoeneß ist einer der größten Trainer-Durchstarter der vergangenen Jahre. Trotz gültigen Vertrages beim VfB Stuttgart gibt es weiter Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel. Nationalspieler Deniz Undav äußert sich zu den Gerüchten und macht den VfB-Fans Hoffnungen.

Die Gerüchteküche um Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß köchelt weiter vor sich hin.

Was macht das mit den Spielern? Dass die Spekulationen rund um den Erfolgstrainer die Profis verunsichern, schließt Stürmer Deniz Undav für sich selbst aus.

"Bei dem einen oder anderen Spieler kann das sein. Mich aber nicht. Er will sich hier etwas aufbauen", zitiert die "Bild" den Angreifer. Stuttgart sei nicht kleiner als Leverkusen oder Leipzig. "In der Bundesliga sind gerade nur Bayern und Dortmund größer. Ich glaube, darüber macht er sich keine Gedanken, weil er die Saison gut beenden will. Ich bin da positiver Dinge."

Wie "Sky" und "Bild" berichten, habe Hoeneß eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der eigentlich bis 2027 läuft. Laut "Bild" liegt die Höhe der Klausel zwischen fünf und sechs Millionen Euro. Gekoppelt sei diese daran, dass der abnehmende Verein europäisch spiele.

Diese Klausel müsse nach diesen Informationen bis April gezogen werden. Die Entscheidung dürfte also im Frühjahr fallen.

Bundesligisten mit Interesse an Hoeneß?

Vor allem bei Bayer Leverkusen und RB Leipzig steht den Berichten zufolge Hoeneß hoch im Kurs. Bei der Werkself könnte er Xabi Alonso ersetzen, falls dieser das Team in Richtung Real Madrid verlassen sollte.

In Leipzig wächst die Kritik an Amtsinhaber Marco Rose nach schwachen Darbietungen in der Champions League und einer eher durchwachsenen bisherigen Bundesliga-Spielzeit. RB soll Hoeneß angeblich schon länger beobachten. Das generelle Interesse der Sachsen soll bereits bei ihm hinterlegt sein.

Auch von einem prinzipiellen Interesse seitens Borussia Dortmund war zuletzt berichtet worden. Nach dem Aus von Nuri Sahin sucht der BVB aber eine schnelle Lösung.

Und dann wäre da ja auch noch Hoeneß' aktueller Arbeitgeber, der VfB Stuttgart. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sei auch ein Verbleib am Neckar eine Option für den umworbenen Übungsleiter, der sich dort mit seiner Familie sehr wohlfühlt.