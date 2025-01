Milan-Verteidiger beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/R4924_italyphotopress

Ist Mailands Pavlovic einer für den VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart denkt einem Medienbericht aus Italien zufolge über die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers nach.

Schlägt Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in diesem Winter noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Gut möglich, geht es nach der "Gazzetta dello Sport".

Das italienische Blatt meldet nämlich, dass die Schwaben bei der AC Mailand Informationen über die Situation von Innenverteidiger Strahinja Pavlovic eingeholt haben. Gleiches gelte für Premier-League-Klub Leicester City.

Der Abwehrspieler aus Serbien war gerade erst vor rund sieben Monaten von RB Salzburg in die Serie A gewechselt. Dafür blätterte Milan 18 Millionen Euro hin, zwei Millionen Euro wurden als mögliche Boni ausgehandelt. Doch der Linksfuß hat sich in seiner neuen sportlichen Heimat noch nicht zurechtfinden können.

Bei den Rossoneri absolvierte der 23-Jährige nur die Hälfte aller möglichen Liga-Partien, seit Ende November wartet er in der Serie A auf einen Einsatz. Immerhin: Beim jüngsten 1:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Girona agierte er über die vollen 90 Minuten und lieferte dem neuen Mailänder Cheftrainer Sergio Conceicao ein paar Argumente für einen Verbleib.

VfB Stuttgart denkt offenbar nur über eine Ausleihe nach

Dennoch bahnt sich in der Modestadt ein Wechsel auf Leihbasis an. Am Donnerstag sind nach Angaben von "calciomercato.com" die Berater des Verteidigers zu Gesprächen mit den Mailänder Klub-Vertretern angereist. Geht es nach dem Traditionsklub, soll mit dem abnehmenden Verein auch eine Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro vereinbart werden.

Ob der VfB Stuttgart tatsächlich noch auf dem Transfermarkt zuschlägt, ist allerdings fraglich. Wie der "kicker" berichtete, scheint beim VfB zumindest der Plan vom Tisch zu sein, im Januar noch einen weiteren Innenverteidiger fest zu verpflichten. Zwar seien personelle Veränderungen weiter denkbar. Die Schwaben dürften sich in diesem Fall allerdings auf ein Leihgeschäft beschränken, heißt es.