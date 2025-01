Müller spricht über Bayern-Zukunft: "Steht in den Sternen"

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Thomas Müller lässt seine Zukunft beim FC Bayern weiter offen

Beim FC Bayern ist Thomas Müller in dieser Saison meist nur noch Joker. Ob die Vereins-Ikone über den Sommer hinaus in München bleibt, ist offen. In einem Interview ließ sich der 35-Jährige weiter nicht in die Karten blicken, wie es für ihn in Zukunft weitergeht.

Der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Wie es für den 35-Jährigen anschließend weitergeht, ist unklar. "Schaun 'mer mal, es ist für mich derzeit kein brisantes Thema", hatte das Urgestein bereits nach dem 5:0-Kantersieg seiner Münchner gegen die TSG Hoffenheim unlängst betont.

In einem Interview mit "Sport1" legte der ehemalige Nationalspieler nun nach: "Ich bin jetzt kein Fan von Überplanungen. Man kann planen, wie man will, meistens kommt das Leben dazwischen. Man muss ein gutes Maß finden aus positiven und konstruktiven Gedanken. Man sollte sich auf keinen Fall auf etwas zu sehr festlegen."

Müller hat beim FC Bayern keinen Stammplatz mehr sicher, dennoch wissen die Verantwortlichen an der Säbener Straße um den Mehrwert ihrer Vereinslegende. Sportvorstand Max Eberl verriet kürzlich, dass Müller selbst entscheiden darf, ob es über den Sommer hinaus zusammen weitergeht.

FC Bayern und Müller "nicht mehr trennbar"

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sagte, der Weltmeister von 2014 sei "Teil dieses Klubs" und werde es auch immer sein, "auf welche Art auch immer". Der 136-fache Nationalspieler weiß noch nicht, ob es für ihn nach seiner aktiven Karriere bei seinem Herzensklub weitergehen wird.

"Wir werden immer verbunden sein. Ob ich irgendwann in einer offiziellen Funktion für den FC Bayern arbeiten werde, das steht in den Sternen. Fest steht auf jeden Fall, dass wir nicht mehr trennbar sind. Das ist auf jeden Fall gut so", erklärte der Offensivspieler im Gespräch mit dem TV-Sender weiter.

Müller feierte im August 2008 sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern. 733 Einsätze für den deutschen Rekordmeister zieren mittlerweile die Vita des FCB-Urgesteins.