Cottbus-Coach scherzt über Alkohol-Nacht mit Mario Basler

IMAGO/Matthias Koch

Claus-Dieter Wollitz befindet sich mit Energie Cottbus auf Aufstiegskurs

Energie Cottbus sorgt in der 3. Liga weiter für Furore. Am Samstagnachmittag verteidigte der Aufsteiger mit einem späten 1:1-Unentschieden gegen Dynamo Dresden die Tabellenführung. Für den Durchmarsch in die 2. Bundesliga sollen nun alle Kräfte in der Lausitz gebündelt werden. Mit Ex-Nationalspieler Mario Basler könnte offenbar schon bald Fußball-Prominenz für den Klub gewonnen werden.

Der 56-Jährige trat in den letzten Tagen vermehrt rund um Energie Cottbus in Erscheinung, schaute sich das Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden vor Ort im Stadion als Experte an. Basler selbst kokettierte am Samstag öffentlich damit, sich für den Verein aktiv einbringen zu wollen.

"Ich habe hier ein paar schöne Abende verbracht. Was in Cottbus zuletzt aufgebaut wurde, muss belohnt werden. Da möchte ich gern helfen, dass es der Verein für die zweite Liga etwas leichter hat", meinte der langjährige Bundesliga-Profi am "rbb"-Mikrofon.

Konkret könnte sich Mario Basler beim sensiblen Thema Stadionsanierung einbringen. Laut eines jüngsten "Bild"-Berichts könnte Basler als eine Art Stadionbotschafter auftreten und seine Prominenz dafür nutzen, neue Unterstützer für eine Modernisierung der ehemaligen Bundesliga-Spielstätte zu gewinnen.

Das LEAG-Stadion verfügt im Falle einer tatsächlichen Zweitliga-Rückkehr unter anderem nicht über die notwendige Flutlicht-Anlage. Auch mehrere Tribünen sollen unbedingt modernisiert werden, was Schätzungen zufolge in Summe über zehn Millionen Euro kosten könnte.

Cottbus träumt von Rückkehr in die 2. Bundesliga

Vor allem zu Energie-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz pflegte Basler zuletzt einen intensiven Kontakt. Dabei soll es rund um das "Bretterknaller"-Hallenturnier beim Neujahrsempfang des Klubs, bei dem Basler in einer Bundesliga-Auswahlmannschaft mitwirkte, auch feuchtfröhlich zugegangen sein.

"Mario ist ein Typ. Wir hatten hier vor dem Bretterknaller donnerstags einen sehr anstrengenden Abend, es ging sehr lange und am nächsten Tag haben die Kopfschmerztabletten nicht ausgereicht", meinte Wollitz über eine lange und alkoholreiche Nacht mit dem Ex-Bayern-Star.

Nach 21 Spieltagen rangiert Energie Cottbus als Aufsteiger sensationell an der Tabellenspitze, die Verfolger Dynamo Dresden und 1. FC Saarbrücken liegen aber weiterhin in Lauerstellung.