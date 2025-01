"Sind nah dran": FC Schalke 04 winkt warmer Millionen-Regen

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Die Veltins-Arena ist die Heimspielstätte des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga

Bereits in der Saison 2024/25 trug der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk seine Heimspiele in der Champions League in der Veltins-Arena aus. Der FC Schalke 04 durfte sich über kolportierte Mehreinnahmen von bis zu zwei Millionen Euro freuen. Die Gespräche über eine Fortführung der Zusammenarbeit im kommenden Jahr sind offenbar bereits fortgeschritten.

"Wir sind sehr zufrieden mit Gelsenkirchen", sagte Geschäftsführer Serhij Palkin dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Ich glaube, wir werden hier bleiben." Aktuell befinden sich der ukrainische Top-Klub und der FC Schalke 04 aber noch in den Verhandlungen. In ein "paar Wochen" erwartet Palkin eine Entscheidung, betonte zugleich allerdings, dass man "nah dran" an einer Einigung sei.

Bereits in dieser Saison waren in der Heimspielstätte des FC Schalke 04 gleich vier Champions-League-Partien zu sehen. Die Partien wurden dabei zumeist vor mäßiger Kulisse ausgetragen. Im Durchschnitt verfolgten knapp 28.000 Zuschauer vor Ort in der Veltins Arena, wobei die das dritte "Heimspiel" von Schachtar Donezk gegen den FC Bayern mit über 57.000 Zuschauern diesen Mittelwert stark nach oben hievte.

FC Schalke 04 winken erneute Millionen-Einnahmen

Den Königsblauen bescherte die Vermietung des Stadions laut "WAZ" aber rund zwei Millionen Euro. Für den finanziell angeschlagenen Traditionsverein gern gesehene Mehreinnahmen, die nun auch in der kommenden Spielzeit winken könnten.

Noch ist allerdings nicht sicher, dass Schachtar Donezk auch in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse vertreten ist. In der Ende Februar wieder startenden ukrainischen Liga belegt Schachtar den dritten Platz. Voraussetzung für eine erneute Teilnahme an der Champions League wäre die dritte Meisterschaft in Folge.

Mit zehn Punkten Abstand führt aktuell Dynamo Kiew die Tabelle an. Sollte es für den amtierenden Meister nur für die Teilnahme an der Europa League oder Conference League reichen, plant der Klub ebenfalls seine internationalen "Heimspiele" auf Schalke auszutragen.