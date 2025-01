"Mit Trainer auf Zielgeraden": BVB vor Kovac-Verpflichtung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Niko Kovac wird wohl neuer Trainer des BVB

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zur offenen Trainer-Frage bei Borussia Dortmund, in der es bald eine Lösung geben könnte - höchstwahrscheinlich mit Niko Kovac.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben dieser Tage alle Hände voll zu tun. Allen voran muss der nach der Entlassung von Nuri Sahin der seit einer Woche offene Trainer-Posten besetzt werden.

Vor dem Spiel seines BVB gegen Donezk in der Champions League (Mittwochabend, 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) sprach Sportdirektor Sebastian Kehl nun recht offen über die Fortschritte. Wie schon von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Vorfeld bestätigte, werde man am Wochenende in Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) weiter auf Interimscoach Mike Tullberg setzen.

Gut möglich jedoch, dass eine Woche später im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart der neue Mann auf der Trainerbank sitzt. "Wir sind mit einem anderen Trainer auf der Zielgeraden", verriet Kehl und fügte an: "Lassen Sie sich mal überraschen."

Allzu groß wird die Überraschung aber wohl gar nicht ausfallen, denn wie "Sky", der "SID", die "Sportschau" und "Bild" kurz nach Kehls Worten übereinstimmend berichteten, soll der BVB mit Niko Kovac eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit erzielt haben. Kovac soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden und dann wohl gegen den VfB auf der Bank sitzen.

BVB-Gremium traf sich wegen Kovac

Laut "Sky" unterschreibt der Kroate, der in der Bundesliga auch schon für den VfL Wolfsburg, den FC Bayern und Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie stand, einen Vertrag bis 2026. Eine ebenfalls spekulierte Feuerwehrmann-Mission "nur" bis zum Ende der aktuellen Saison ist damit vom Tisch. Dieses Szenario soll laut verschiedenen Berichten ohnehin nicht Kovacs Wunsch gewesen sein.

Wie der Pay-TV-Sender erfahren hat, gab es am Mittwoch eine entscheidende Sitzung in einem Dortmunder Restaurant, an der unter anderem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und die Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen haben sollen. Danach war wohl die Entscheidung für Kovac gefallen.

Der ebenfalls zuletzt gehandelte Ralf Rangnick hat der Borussia derweil am Abend öffentlichkeitswirksam abgesagt.