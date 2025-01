FC Bayern und RB Leipzig beschäftigen sich mit England-Star

IMAGO/Nick Potts

Angel Gomes (l.) wird beim FC Bayern und RB Leipzig gehandelt

Bereits viermal durfte Angel Gomes in der englischen Fußball-Nationalmannschaft ran. Der offensive Mittelfeldspieler spielte sich bei Lille OSC in den Fokus und in die Notizbücher größerer Klubs. Mit dem FC Bayern und RB Leipzig mischen offenbar auch zwei Bundesligisten mit. Konkurrenz droht aus der Premier League.

Bei Lille OSC steht Angel Gomes nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Der Engländer wäre somit nach der laufenden Saison ablösefrei auf dem Markt. Eine Situation, die sich zahlreiche Top-Klubs zunutze machen wollen. Laut "Caught Offside" arbeiten Klubs aus der Premier League und Bundesliga an einer Verpflichtung.

Insbesondere Manchester United soll bei dem vierfachen Nationalspieler der Three Lions aufs Gaspedal drücken. Demnach steht sogar ein Winter-Wechsel an den Old-Trafford im Raum. Dem Online-Portal zufolge ist allerdings offen, ob ein Wechsel bis zum Ende der Transferperiode am Montagabend realisiert werden kann.

FC Bayern bei Angel Gomes nicht chancenlos

Daher sei ein Wechsel im Sommer deutlich wahrscheinlicher, heißt es. Dass Gomes über den Sommer hinaus bei dem französischen Top-Klub bleibt, gilt als nahezu ausgeschlossen. Laut "Caught Offside" hat derzeit Tottenham Hotspur die besten Karten auf eine Sommer-Verpflichtung. Auch die Spurs prüfen demnach einen Blitz-Transfer bis zum 3. Februar.

Entschieden ist das Rennen offenbar aber noch nicht. Auch der FC Bayern und RB Leipzig sollen sich dem Bericht zufolge mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers beschäftigen, der bei Manchester United ausgebildet wurde und über eine Station in Portugal 2021 bei Lille landete. Allzu konkret ist das Interesse der Bundesligisten aber wohl noch nicht.

Dennoch räumt "Caught Offside" dem deutschen Rekordmeister im Transfer-Poker um den 24-Jährigen gute Chancen ein. Gomes wolle unbedingt Titel gewinnen, heißt es. Die größte Chance darauf habe der gebürtige Londoner beim FC Bayern, munkelt das Portal.