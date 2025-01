HSV heiß auf Kroatien-Talent - schwierige Verhandlungen?

IMAGO/Marko Lukunic/PIXSELL

HSV-Ziel Dominik Prpic gilt als großes Top-Talent in der Innenverteidigung

Der Hamburger SV führt die Tabelle der 2. Bundesliga an und träumt weiter von der Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Damit das gelingt, wollen die Hanseaten auf dem Winter-Transfermarkt nochmal zuschlagen, müssten dabei aber offenbar kreativ werden.

Konkret geht es um Dominik Prpic. Der Innenverteidiger von Hajduk Split gilt als großes Talent auf seiner Position und soll auch das Interesse von Champions-League-Teilnehmern - namentlich Schachtar Donetsk - auf sich gezogen haben.

Entsprechend schwierig gestalten sich die Verhandlungen, obgleich der Hamburger SV wohl in der Pole-Position wäre, sollten sie in der Lage sein mitzubieten, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Demnach fordern die Kroaten für den 20-Jährigen eine Ablöse im "hohen einstelligen Millionenbereich". Eine Summe, die für den Hamburger SV derzeit zu hoch sein dürfte - zumal Split dem Zweitliga-Spitzenreiter derzeit angeblich nicht entgegenkommen möchte. Auch einer Leihe mit anschließender Kaufoption würde Split im Moment nicht zustimmen.

HSV: Gibt es eine Alternativ zu Dominik Prpic?

Für den Verein absolvierte Prpic trotz seines jungen Alters bereits 34 Pflichtspiele und konnte dabei zwei Tore vorbereiten. Zudem kann der Linksfuß fünf Partien für die kroatische U21-Nationalmannschaft vorweisen.

Ob sich der HSV bis zum Ende des Transferfensters noch mit Split auf einen Wechsel wird einigen können, ist fraglich. Als sicher gilt, dass die Hamburger noch einen Innenverteidiger verpflichten werden.

Weil Lucas Perrin per Leihe zu Cercle Brügge wechselte, stehen HSV-Coach Merlin Polzin mit Dennis Hadzikadunic und Sebastian Schonlau nur noch zwei gestandene Innenverteidiger zur Verfügung stehen.

Als Kandidat gilt neben Prpic deshalb auch Mariano Troilo. Der 21-Jährige spielt zurzeit noch in Argentinien, will dem Vernehmen nach aber bald den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Argentinischen Medien zufolge sollen allerdings auch brasilianische Klubs an Troilo interessiert sein.