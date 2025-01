Ersetzt Alonso Guardiola bei Manchester City?

IMAGO/Maximilian Koch

Wechselt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu Manchester City?

Bei Manchester City und Pep Guardiola läuft es in dieser Saison nicht rund. Der Premier-League-Klub denkt nun offenbar über einen Trainerwechsel im Sommer nach. Ersetzt Xabi Alonso von Bayer Leverkusen den Starcoach bei den Sky Blues?

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, denken die Verantwortlichen von Manchester City darüber nach, Pep Guardiola im Sommer durch Xabi Alonso zu ersetzen.

Demnach hat der Premier-League-Gigant bereits Kontakt zu dem Trainer von Bayer Leverkusen aufgenommen.

Bereits im vergangenen Herbst gab es ManCity-Gerüchte um Alonso. Die heißeste Spur führt allerdings zu Real Madrid.

Bei den Königlichen wird immer wieder spekuliert, ob Carlo Ancelotti nach der laufenden Saison aufhört. Der Italiener stellte allerdings zuletzt klar: "Ich werde niemals entscheiden, wann ich Real Madrid verlassen muss. Das entscheide nicht ich. Das kann morgen nach dem Spiel sein, nach dem Spiel darauf, in einem oder in fünf Jahren."

Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

Xabi Alonso gilt als heißer Nachfolge-Kandidat bei Real.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte zwischen 2009 und 2024 für Real gekickt, danach spielte er noch drei Jahre bis zu seinem Karriereende beim FC Bayern.

Im Oktober 2022 hatte Alonso Bayer Leverkusen übernommen und formte die Werkself binnen weniger Monate vom Abstiegskandidaten zum Top-Team. 2023/2024 folgten die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte sowie der Triumph im DFB-Pokal.

Guardiola schließt Aufgeben aus

Pep Guardiola steckt mit Manchester City in der Krise. Der Spanier stellte aber bereits klar, dass er nicht ans Aufhören denkt. "Ich werde nicht aufgeben. Ich will hier sein. Ich will es schaffen, und in der Situation, in der wir uns befinden, müssen wir es auch schaffen", hatte er im Dezember gesagt.

Erst im November hatte der 53-Jährige bei den Cityzens um zwei Jahre bis 2027 verlängert.