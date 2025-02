Bericht: VfB-Youngster steht kurz vor Abschied

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Elijah Scott (l.) könnte den VfB Stuttgart schon bald verlassen

Elijah Scott gilt als vielversprechendes Abwehrtalent beim VfB Stuttgart, kommt in der laufenden Saison überwiegend in der U19-Auswahl der Schwaben zum Einsatz. Jetzt soll der Verteidiger kurz vor dem Abschied aus dem Ländle stehen.

Nachdem es in der laufenden Saison noch nicht mit dem Profi-Debüt unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß geklappt hat, könnte der Youngster nun den Weg nach Italien einschlagen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano nämlich vermeldete, soll sich der 18-Jährige mit US Lecce aus der Serie A weitestgehend einig sein.

Scott hat in den letzten Wochen und Monaten das Interesse gleich mehrerer Top-Klubs aus Europa geweckt. So sollen unter anderem auch Paris Saint-Germain und die AC Mailand auf den Defensivmann aufmerksam geworden sein. US Lecce hat zuletzt aber Ernst gemacht und soll laut dem Medienbericht nun kurz vor einer Einigung mit dem VfB Stuttgart stehen.

Wie es weiter hieß, sollen nur noch letzte Details geklärt werden müssen, ehe der Wintertransfer tatsächlich über die Bühne gehen könnte.

Der Deutsch-Amerikaner Scott war vor zwei Jahren als B-Jugendlicher von der SG Sonnenhof Großaspach ins Ländle gewechselt, hatte sich dort im Nachwuchsleistungszentrum dann permanent weiterentwickelt.

Scott mit einem Einsatz für den VfB Stuttgart II in der 3. Liga

Schon im letzten Jahr bestritt das Abwehrtalent auch mehrere Trainingseinheiten bei den Profis. Zu einem Pflichtspieldebüt in der Bundesliga kam es bis dato aber noch nicht.

Vertraglich ist der Teenager noch bis Sommer 2026 an den VfB Stuttgart gebunden. Über Ablösemodalitäten oder weitere vertragliche Details rund um den wohl bevorstehenden Transfer in Richtung italienische Serie A ist derzeit noch nichts weiter bekannt.

Scott hat in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele für die U19 des VfB bestritten und im vergangenen August in der zweiten Mannschaft der Schwaben in der 3. Liga debütiert.