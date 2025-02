Kovac schwärmt von Süle: "Ein Spieler für die WM"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Niklas Süle steht beim BVB vor dem Comeback

Niko Kovac hofft auf eine schnelle Rückkehr von Niklas Süle ins Training von Borussia Dortmund.

"Er hat gestern die ersten Läufe gemacht, wird hoffentlich am Mittwoch teilintegriert. Das ist der Plan", sagte der BVB-Coach bei seiner Vorstellung am Dienstag. Ein gesunder Süle sei "ein Spieler für die Weltmeisterschaft 2026".

Süle hatte Anfang Dezember erneut eine schwere Verletzung der rechten Syndesmose erlitten. "Wir wollen ihn Schritt für Schritt so schnell wie möglich an die Mannschaft bringen. Wenn man acht Wochen weg ist, fehlt natürlich der Rhythmus, die Intensität, das Raumgefühl. Das wollen wir ihm so schnell wie möglich geben", so Kovac.

Für den neuen Trainer der Westfalen ist Süle kein Unbekannter, beide hatten schon bei Bayern München zusammengearbeitet. "Niki hatte bei mir in München einen Fixplatz. Er hat eigentlich immer gespielt", sagte Kovac.