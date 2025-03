Insiderin: Moukoko-Abschied ist bereits besiegelt

IMAGO/Grzegorz Wajda

Youssoufa Moukoko ist derzeit nach Nizza verliehen

Youssoufa Moukoko wurde im vergangenen Sommer von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in Richtung OGC Nizza nach Frankreich verliehen, um den Stürmer über mehr Spielzeiten wieder an sein Top-Niveau heranzubringen. Ein Plan, der längst krachend gescheitert ist.

Das ehemalige Wunderkind hat seit knapp einem halben Jahr kein Pflichtspieltor mehr erzielt, wurde im Kalenderjahr 2025 in der französischen Ligue 1 erst 20 mickrige Spielminuten lang eingesetzt.

In mehreren Pflichtspielen, wie unter anderem zuletzt gegen AS Saint-Étienne, stand der 20-Jährige nicht einmal mehr im Kader von Cheftrainer Franck Haise.

Vertraglich ist Youssoufa Moukoko noch bis zum Saisonende nach Nizza verliehen, der OGC besitzt für den WM-Teilnehmer von 2022 sogar eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro.

"Der Verein hat sich noch nicht offiziell geäußert, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Kaufoption nicht gezogen wird", legte sich die französische Journalistin und Nizza-Insiderin Leandra Iacono gegenüber den "Ruhr Nachrichten" bereits fest.

Moukoko traf 17 Mal für den BVB in der Bundesliga

Im Umkehrschluss heißt das, dass Moukoko zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit vorerst wieder beim BVB in Dortmund aufschlagen wird. Angesichts seiner Leistungsnachweise, die er in den letzten Monaten in Frankreich erbracht hat, scheint es aktuell aber ausgeschlossen, dass er noch einmal bei den Schwarz-Gelben wird Fuß fassen können.

"Moukoko hat oft Chancen bekommen, aber hat nie überzeugt. OGC Nizza hat aktuell kaum Verletzte. Sind alle Spieler da, dann ist es für ihn schwer, es überhaupt in den Kader zu schaffen", führte Insiderin Leandra Iacono dazu weiter aus.

Bei Borussia Dortmund wurde der in Kamerun geborene Mittelstürmer einst als herausragendes Talent gefeiert. Er bestritt für den BVB unter anderem 76 Bundesliga-Partien, in denen er 17 Treffer erzielte.