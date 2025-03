Sané versetzt "ganz Europa in Alarmbereitschaft"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Leroy Sané vom FC Bayern soll das Interesse zahlreicher Vereine auf sich gezogen haben

Während der FC Bayern mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich unlängst vier Leistungsträger länger an sich gebunden hat, läuft der Vertrag von Leroy Sané weiterhin im Sommer aus. Zwar soll der Flügelstürmer einem Verbleib alles andere als abgeneigt sein, dafür müsste Sané aber wohl gehörig Abstriche bei seinem Gehalt machen. Ob es dazu kommt, steht noch in den Sternen - zumal es dem DFB-Star an Wechselmöglichkeiten nicht mangeln soll.

Dass der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern immer noch nicht über den Sommer 2025 hinaus verlängert wurde, soll "Vereine in ganz Europa in Alarmbereitschaft" versetzen. Das berichtet "Football Insider".

Das Portal schüttelt zudem den Klub aus dem Ärmel, der Sané ganz besonders im Blick haben soll: den FC Arsenal aus der englischen Premier League. Die Information will "Football Insider" vom ehemaligen Manchester-United- und Blackburn-Chefscout Mick Brown erfahren haben. Brown pflege weiterhin sehr gute Beziehungen im Business, hebt der Bericht hervor.

In London soll man demnach die Kadertiefe auf den offensiven Außenbahnen erhöhen wollen, nachdem im Verlauf der aktuellen Saison verletzungsbedingt zeitweise die Optionen ausgegangen waren.

Titel mit dem FC Bayern und ManCity als Transfer-Anreiz

Außerdem sollen die Gunners eine Verpflichtung von Sané anstreben, da der 29-Jährige weiß, wie es ist, Liga-Titel zu gewinnen. Mit Manchester City gewann er 2018 und 2019 die englische Premier League, 2021, 2022 und 2023 triumphierte er mit dem FC Bayern in der deutschen Bundesliga.

Arsenal wartet seit 2004 auf den Gewinn des nächsten Meistertitels, zuletzt belegte man zweimal Rang zwei, auch in der aktuellen Tabelle bekleiden die Hauptstädter den zweiten Platz. Spitzenreiter FC Liverpool ist allerdings schon um zwölf Punkte enteilt.

Letztlich liegt der Ball allerdings bei Sané, der bislang keine Anstalten macht, München den Rücken kehren zu wollen.

Klarheit wird es in den nächsten Tagen jedoch ohnehin erst einmal nicht geben: Sané weilt beim DFB-Team, das im Viertelfinale der Nations League auf Italien trifft.

Beim Hinspiel in Italien geht es für die DFB-Auswahl vor allem um eine gute Ausgangsposition für die entscheidende zweite Partie am Sonntag in Dortmund (ab 20:15 Uhr/live im Free-TV bei RTL im Rahmen des Super-Sonntags/zuvor zeigt RTL bereits am Morgen ab 7 Uhr den Formel-1-Grand-Prix von China).